El celular del ex intendente de Olivos y amigo de Alberto, pieza clave

El teléfono de Daniel Rodríguez será fundamental en el avance de la investigación de Alberto Fernández por violencia de género. ¿Quién es Rodríguez? Se trata de una persona que logró ganarse la confianza de Fernández desde los tiempos en los que ocupó la jefatura de Gabinete en el gobierno de Néstor Kirchner. Y a partir de ese entonces, nunca más se despegó de su lado.

Apodado por su círculo íntimo como “el gordo”, Rodríguez supo ser el brazo derecho del ex mandatario en cuestiones domésticas y personales, desde manejar su auto hasta cuidar a su mascota, el perro Dylan.

Y con la victoria del ex jefe de Estado en las elecciones presidenciales de 2019, pasó a ser el intendente de la quinta de Olivos. Hay pruebas de ese vínculo estrecho: en las horas previas a la asunción de Fernández, Rodríguez estuvo con el dirigente del Partido Justicialista en su departamento de Puerto Madero desayunando.

Con ese prontuario, es claro que Rodríguez conoce muchos secretos del ex mandatario, pero no fue la única persona cercana a él, para quien trabajó. “El gordo” también pasó tiempo en contacto con Héctor Martínez Sosa, involucrado en la causa de los seguros y marido de la ex secretaria presidencial María Cantero. Tal como constan en los registros oficiales, el 8 de enero de 2020, Rodríguez recibió a Sosa en Olivos. El empresario no estuvo solo ya que apareció con dos de sus colaboradores, Fernando “El Turco” Salim y Guillermo Alonso. Los dos asistieron con sus esposas.

No fue el único encuentro que mantuvieron por aquellos tiempos: Rodríguez y Martínez Sosa compartieron un almuerzo en Olivos el 30 de abril de 2021. Bajo este marco, sobresale un dato para nada menor. El celular del ex hombre fuerte de la quinta de Olivos fue secuestrado durante un allanamiento por el juez Julián Ercolini en un domicilio propiedad de Martínez Sosa, muy cercano al Unicenter, en la zona norte del Gran Buenos Aires.

No solo eso. También quedó implicado en la mira por haber elaborado los permisos de circulación apócrifos para varios de los participantes de la denominada “fiesta de Olivos”, entre ellos el de Sofía Pacchi, amiga de Fabiola Yañez.

Si bien el dispositivo es prueba en la causa nacional seguros, no se descarta que en el avance de la causa por violencia de género que de momento tramita el magistrado Ercolini se requiera también por el rol que desempeñaba dentro de la quinta.

Por lo pronto, Fernández se despegó del escándalo de los seguros: “Jamás en mi vida hablé con Sosa de sus seguros” sostuvo el ex mandatario.

