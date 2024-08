Reforma previsional: Pullaro instó a terminar con "situaciones de privilegio"

A horas de que el Poder Ejecutivo recibiese formalmente el informe de la comisión legislativa que durante cuarenta días analizó el régimen previsional de Santa Fe, el gobernador confirmó la decisión política de impulsar una reforma jubilatoria que apuntará a corregir "situaciones de privilegio".

Consultado por El Litoral, Maximiliano Pullaro recordó que el organismo previsional santafesino soporta un déficit anual que rondará los 250 mil millones de pesos. "Si tuviésemos que mensurar, estamos hablando de cerca de 60 escuelas, 240 kilómetros de ruta o casi cinco mil patrulleros", graficó.

El mandatario admitió que se trata de un tema "incómodo, en el nadie había querido meterse porque indudablemente que es muy difícil". Sin embargo, ratificó la determinación de avanzar hacia una reforma, cuyo proyecto ingresará en las próximas semanas a la Legislatura.

"El tema es difícil – insistió-, pero lo queremos abordar; no nos queremos seguir haciendo los zonzos, que 'siga la cosa' y que todo continúe así para que después venga otro gobierno que tenga tal vez una mayoría en la Legislatura, transfiera la Caja a la Nación y los jubilados pasen a ganar un tercio de lo que están ganando hoy".

"Sobre la mesa"

Pullaro insistió en la necesidad de "resolver el tema" y "poner los números sobre la mesa". "Hay que tomar esta problemática y resolverla – insistió-. Hoy, hay regímenes especiales; hay algunas personas que ganan 32 veces más que la jubilación mínima y esto no está bien. Las jubilaciones de privilegio no están bien. Los regímenes especiales no están bien", enfatizó.

Pullaro aludió así al método vigente para estipular el tope jubilatorio que se obtiene de calcular el 80% del sueldo del presidente de la Corte con treinta años de servicio, en tanto que la mínima representa el 72% del nivel uno de la administración central.

Con dicha fórmula, los números actualizados confirmados a El Litoral por el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, dan cuenta de un haber máximo a junio de este año en la provincia de 10.253.762 pesos contra una mínima al mismo mes de 351.891 pesos. Casi treinta mínimas para equiparar una máxima, cuando criterios internacionales sugieren que en un sistema justo, el haber más alto debe representar – en el peor de los casos- quince veces el más bajo. La pensión máxima, en tanto, es actualmente de 7.690.321 de pesos en tanto que la mínima es de 263.918.

"Tenemos que discutir todo eso para que la Caja de Jubilaciones de los empleados públicos de Santa Fe sea sustentable. De lo contrario, toda la sociedad santafesina terminará financiándola con sus recursos", concluyó.

En las próximas semanas, se espera que el Poder Ejecutivo ingrese a las cámaras su propio proyecto de reforma previsional, sobre la base de las recomendaciones entregadas este jueves por la comisión legislativa que analizó el tema. Dicho informe no es vinculante, pero una de las sugerencias respecto de cómo establecer el tope de haberes en la provincia es teniendo en cuenta el valor de la mínima, o fijando un porcentaje respecto de los ingresos del gobernador.

CON INFORMACION DE EL LITORAL.