Inesperado guiño del Kun Agüero a Gianina Maradona

En una entrevista con Coscu, el Kun Agüero admitió que le dio un rotundo “No” a una persona que quería trabajar con él por haber hablado mal de su ex suegro, Diego Maradona.



En la entrevista el ex delantero de la selección nacional advirtió que para él hablar mal del ex astro del fútbol es un error irreparable.

Sin embargo, el Kun no quiso dar nombres de quién se trata las redes rápidamente inventaron interpretar de quién hablaba.

“El habla mal del 10, como dijo Milei, afuera, no hay dudas”, indicó. Todo esto fue tomado como un guiño de buena onda a su ex, Gianinna Maradona. Pese a haberse separado unos cuantos años son padres de Benjamín.

En los próximos días, el combo volverá a ser padre con su novia Sofía, esta vez tendrá una niña.

Fuente: Primicias Ya