Las 15 frases más contundentes de Fabiola Yañez ante la justicia argentina

La ex primera dama Fabiola Yañez habló por primera vez ante la Justicia argentina en el marco de la causa por violencia de género contra Alberto Fernández. Lo hizo para ampliar la presentación judicial que realizó el día lunes. Su declaración duró casi cuatro horas, tiempo en el que ratificó sus acusaciones contra el ex presidente y antiguos funcionarios, así como también relató nuevos episodios de violencia y prometió aportar nuevas pruebas.

A continuación las 15 frases más resonantes de Fabiola Yañez:

1.- “Él tomaba y se juntaba con sus amigos hippies que fumaban marihuana”.

2.- Según describió, el peor momento, el más violento, fue en 2023, último año del gobierno de Fernández.

3.- Afirmó que el ex mandatario la hacía responsable de los problemas políticos del Frente de Todos, como la derrota electoral del 2021.

4.- La ex primera dama dijo que Alberto Fernández la tomó violentamente del cuello para sujetarla.

5.- Contó que comenzó a consumir alcohol después del aborto que el jefe de Estado le forzó a practicarse en 2016.

6.- “El consumo se agravó cuando me empezaron a aislar en Olivos, más la angustia que vivía”, profundizó.

7.- Relató que tuvo que pedir ayuda psiquiátrica y que se trató en el instituto INECO.

8.- Habló de tres episodios de violencia física. También dio detalles de los golpes que recibió en el ojo y en el brazo.

9.- “La violencia era moneda corriente en Olivos, a la noche, siempre con quejas, y discusiones que terminaban con cachetadas”, agregó.

10.- “Me maquillaba, tapaba los golpes para ayudarlo a él”, insistió.

11.- Ratificó que, tras una agresión, Federico Saavedra, médico presidencial, le dio globulitos de árnica y le dijo que se le iba a ir con el tiempo. Y agregó que supo de otras golpizas y que no quiso preguntarle por lo que había ocurrido.

12.- Otra ex funcionaria mencionada fue Ayelén Mazzina, ex ministra de la Mujer. Fabiola Yañez ratificó que en un viaje a Brasil le mostró fotos de las agresiones y un video de una mujer teniendo sexo con el entonces presidente. Ahora añadió que en los últimos días la ex ministra le escribió por WhatsApp para decirle que ella no sabía nada. La ex primera dama aportará ese chat a la justicia. Lo mismo que otros documentos que dijo que tiene para acompañar.

13.- Dijo que Fernández era controlador. Cada vez que salía la llamaba constantemente para saber dónde y con quién estaba.

14.- Sobre la fiesta de Olivos, dijo que el organizador fue el ex presidente e inclusive fue quien mandó a comprar la torta.

15.- Habló de “una amenaza constante de quitarme a mi hijo” porque Alberto Fernández le dijo que se lo llevaría a la Argentina: ”Tengo miedo de que me pase algo, porque con quién se va a quedar Francisco”, sentenció.

Cómo fue la declaración

La ex primera dama Fabiola Yañez llegó cerca de las 10:11 de la mañana (las 15.11 en Madrid) al consulado argentino en Madrid, España, —donde reside con su hijo— para ampliar la declaración que había presentado de forma escrita el lunes por la tarde. Esta fue la primera vez que se presenta ante la Justicia de forma presencial.

La jornada había comenzado con una disputa con la defensa del ex presidente. Sin embargo, minutos antes de su arribo, el juez Julián Ercolini decidió rechazar el pedido de la defensa para estar presente en la testimonial. Algo a lo que la querella de Fabiola, a cargo Mariana Gallego, se opuso férreamente y el magistrado resolvió en ese sentido. Uno de los principales argumentos de Ercolini fue que su presencia en la audiencia era una manera de revictimizar a la denunciante.

Frente a esto, Silvina Carreira, abogada de Alberto Fernández, consideró que “no es válida la declaración” y planteó: “Si puede dar una entrevista extensa en televisión no la revictimiza tanto la situación”.

Una vez en el consulado, Yañez habló durante 3 horas y 40 minutos ante el fiscal Ramiro González en la audiencia realizada por videoconferencia que quedó grabada. A lo largo de su relato, se quebró tres veces al recordar lo sucedido, lo que generó varias interrupciones: tomó agua en reiteradas oportunidades y solicitó un breve descanso.

Tras la audiencia, la ex primera dama abandonó el lugar. Gallego fue quien mantuvo un breve diálogo con la prensa en el que transmitió el “agradecimiento de Fabiola por darle cobertura al tema”. “Ella pudo declarar, se sintió muy bien, muy apoyada, muy acompañada por toda la prensa, por la gente y sobre todo por la UFEM (Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres), la Fiscalía y el juzgado que está interviniendo”, indicó la letrada.

La causa ya no se encuentra bajo secreto de sumario y se espera que en las próximas horas la Justicia defina las primeras medidas en el expe con el objetivo encontrar elementos de prueba que ratifiquen la denuncia. A su vez, está pendiente también la resolución del pedido de la defensa del ex presidente para que la causa judicial pase a tramitar en la justicia federal de San Isidro.

Con información de www.infobae.com