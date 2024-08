Imputaron a Alberto Fernández por lesiones graves y amenazas coactivas y ordenaron las primeras medidas

El ex presidente de la Nación Alberto Fernández fue imputado este miércoles por los delitos de lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y por darse en un contexto de género y amenazas coactivas en perjuicio de su ex pareja y ex primera dama, Fabiola Yañez, quien denunció las agresiones. La medida la tomó el fiscal federal Ramiro González en un dictamen que firmó esta tarde y en el que dispuso las primeras medidas de prueba de la causa.

En su imputación a la que accedió Infobae, el fiscal señaló que Yañez “sufrió una relación atravesada por hostigamiento, acoso psicológico y agresiones físicas en un contexto de violencia de género e intrafamiliar” sobre una “relación asimétrica y desigual de poder que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, la cual se vio acrecentada exponencialmente por la elección de Fernández como Presidente de la Nación y el ejercicio del cargo”.

El fiscal describió nueve hechos de violencia contra Yañez y dispuso una treintena de medidas de prueba. Entre ellas la citación de testigos como María Cantero, ex secretaria privada de Alberto Fernández; Federico Saavedra, ex jefe de la Unidad Médica Presidencial; Miriam Yañez Verdugo, la madre de Fabiola, Sofía Pacchi, amiga de Fabiola y una de las que estuvo en la fiesta de Olivos, y la periodista Alicia Barrios. Fabiola Yañez dijo que todos de distintas formas sabían de las agresiones que estaba sufriendo, También fue citado Daniel Rodríguez, intendente de la Quinta de Olivos durante la presidencia de Fernández.

Sobre Saavedra puntualmente solicitó los ingresos de Saavedra y de cualquier otro médico de esa unidad de 2021 a 2023 a la quinta de Olivos. Como información, la Fiscalía solicitó “la nómina del personal doméstico que cumplía funciones en el chalet y en la casa de huéspedes de la Quinta de Olivos entre los años 2021 y 2023. (personal de limpieza, cocina y mozos), como así también indicar los horarios en los que cumplían funciones”.

El fiscal requirió las cámaras de seguridad de Olivos. Puntualmente solicitó las filmaciones -si es que las hay- de 2021 a 2023 del chalet residencial y de la casa de huéspedes, a donde Fabiola Yañez contó que se tuvo que ir a vivir con su hijo. Sobre las cámaras, González pidió que “se preserven todos los registros fílmicos relativos al período de tiempo comprendido entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023″.

Sobre la quinta de Olivos, el fiscal el solicitó al juez federal Julián Ercolini “una inspección judicial de la quinta de Olivos, sus adyacencias y anexos”.

Otra de las medidas fue pedir todos los antecedentes médicos de la ex primera dama sobre el tratamiento psiquiátrico que se realizó en la clínica INECO y el de fertilidad para quedar embarazada en la Clínica Fertilis. Además a Sanatorio Otamendi y a SANAR le solicitó el acceso a la historia clínica completa de Yañez.

Por otra parte, el fiscal le solicitó a la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), el organismo de asistencia a víctimas de delitos que ya acompaña a Yañez, a que “realice un informe del estado integral de la víctima”. Al juez federal Ercolini, el fiscal le solicitó que requiere las llamadas entrantes y salientes de una serie de teléfonos celulares.

Así, con las medidas de prueba que ordenó la Fiscalía se inicia formalmente la investigación. Yañez declaró ayer en el expediente durante cerca de cuatro horas por videoconferencia desde Madrid, España, donde reside y ratificó las acusaciones que un día antes había presentado por escrito en un documento firmó con su abogada Mariana Gallego.

En su declaración Yañez ratificó que Fernández la obligó a abortar y que “el maltrato, el hostigamiento, el desprecio, las agresiones, los golpes eran constantes”. Allí también ratificó que Ayelén Mazzina, la segunda ministra de la Mujer del gobierno de Alberto Fernández, sabía de las agresiones porque en un viaje a Brasil le había mostrado fotos y que a pesar de eso no hizo nada. El fiscal González abrió un expediente a parte para investigar ese caso.

* Para www.infobae.com