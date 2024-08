Paraguay anunció a Gustavo Alfaro como su nuevo entrenador y Chilavert ya lo sentenció: “No sabe ni conoce al futbolista paraguayo”

Luego de desvincularse de la selección de Costa Rica, Gustavo Alfaro tomó un nuevo rumbo al ser confirmado por el nuevo entrenador de Paraguay que sueña con decir presente en la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En ese contexto, el argentino de 62 años acordó su contrato para estar al mando el combinado guaraní hasta el final de las Eliminatorias Sudamericanas, con una potencial extensión en caso de alcanzar el gran objetivo de clasificarse a la próxima cita mundialista.

Sin embargo, más allá de la ilusión que represente en la dirigencia paraguaya en poder contar con Alfaro, un entrenador que logró meter a Ecuador en Qatar 2022, José Luis Chilavert, uno de los máximos exponente del fútbol de dicho país puso en duda la decisión de Justo Villar, director deportivo de la selección, en elegirlo.

"No es el técnico que Paraguay que necesita, es un error más de la dirigencia paraguaya. No sabe ni conoce al futbolista paraguayo. Creo lo traen solo porque le empató a Brasil", afirmó el Uno, que ya había sido muy crítico de Ramón Díaz y Guillermo Barros Schelotto, viejos entrenadores argentinos que tuvo Paraguay.

Respecto a qué seleccionado paraguayo se encuentra Alfaro, la Albirroja marcha séptimo en las Eliminatorias Sudamericanas con cinco puntos, posición que le permitiría jugar un repechaje para clasificarse a la próxima Copa del Mundo.

De esa manera, con la mente puesta en el Mundial, las primeras dos pruebas al mando del equipo para el ex entrenador de Boca serán complejas teniendo en cuenta que en la fecha FIFA de septiembre visitará a Uruguay y luego recibirá en Asunción a Brasil.

Además, como si dichos rivales no representarán la preocupación suficiente, Alfaro sabe que toma las riendas de un equipo que necesita mejorar rápidamente. En la pasada Copa América, Paraguay no solo quedó eliminado en primera ronda, sino que no ganó ningún partido, incluso cayó en su debut con Costa Rica, en ese entonces dirigida por su nuevo técnico.

Qué dijo Alfaro en su presentación como DT de Paraguay

En su presentación que se llevó a cabo este mediodía en Asunción, Alfaro mostró su deseo de ver progresar y lograr grandes objetivos a Paraguay. “La responsabilidad es muy grande. Cuando uno dirige una selección nacional dirige la pasión, el orgullo y sentimiento de una patria. Paraguay es un país muy pasional y futbolero”, comenzó.

“Me gustaría tener un equipo donde los jugadores sean hinchas de la selección, donde sepan que vienen a defender el prestigio de un pasado que fue muy importante. Quiero un equipo que juegue de igual a igual contra cualquiera y en cualquier condición”, agregó.

Por último, Alfaro se refirió a los planes que tiene para el seleccionado paraguayo: “Nuestra ilusión es decir ‘vayamos con Paraguay a la próxima Copa del Mundo’ y los primeros que tenemos que convence somos nosotros”.

Por su parte, el presidente de la Federación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, fue categórico a la hora de hacer un balance de la última competición: “La Copa América fue desastrosa. Uno de los culpables es este señor (señaló a Alfaro, que con Costa Rica le ganó el último partido a Paraguay). Creo que habrá sido la peor de la historia. Tocamos fondo, por eso se dieron los cambios que se dieron. Hicimos autocrítica y trabajaremos para poder revertir esa mala imagen y lo más importante ahora es clasificarnos al Mundial”.

