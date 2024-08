A qué famoso eligió Morena Rial para que sea el padrino de su segundo hijo

Morena Rial una vez más volvió a estar en boca de todos los medios con la confirmación de su nuevo embarazo, y el cual hoy se encuentra en su etapa final. En el medio de este proceso que la encuentra a punto de convertirse en mamá por segunda vez, pasó de todo.

Una disputa económica con su ex, su hijo mayor Francesco, el alejamiento de Jorge Rial y la polémica sobre si tenía o no un lugar para vivir. Y en estos últimos días se confirmó una noticia importante relacionada a su bebé.

Resulta que Morena ya definió quién será el padrino de su niño, y el que lo confirmó fue Alejandro Cipolla. Su abogado y persona de confianza, fue la persona elegida y que lo llenó de emoción al enterarse de la decisión de la joven influencer.



“Ella está contenta. Yo voy a ser el padrino de su bebé”, comentó Cipolla en A la Tarde, luego de la pregunta de Karina Mazzocco sobre cómo se encuentra Rial. Otro de los temas que aprovechó a tocar, es si la hija del conductor se encuentra pasando por necesidades.

MORENA RIAL EN LOS ÚLTIMOS MESES DE SU EMBARAZO

Hace unos meses se instaló el rumor de que Morena no tenía a dónde ir a vivir, y que tampoco estaba generando el suficiente ingreso de dinero para poder subsistir, por ende, no podía alquilar un lugar acorde a las comodidades de su hijo y por eso se fue a Córdoba con su papá.



"No está pasando necesidades pero no está en su mejor momento”, destacó Cipolla. Además, confirmó por qué inició todo este reclamo económico a su ex y que se trata de una causa justa para la influencer.

"Ella quiere alquilar un lugar estable y fijo; y también está evaluando para ya más adelante venirse a vivir a Buenos Aires", sentenció el letrado, esperanzado en que pronto puedan solucionarse los problemas y con él dándole una ayuda enorme.

Fuente: Pronto