Martín Fierro Digital 2024: la lista de los ganadores

Este lunes se celebraron los Martín Fierro Digital 2024, el premio de APTRA que reconoce a influencers, periodistas y artistas que crean contenidos para plataformas online. La ceremonia tuvo lugar en el salón Rüt Haus, ubicado en la costanera de la Ciudad de Buenos Aires, y tuvo como conductores al Chino Leunis, Cande Ruggeri, Ferbo y Juli Castro.

Las distinciones más importantes de la noche fueron Luquitas Rodríguez y Migue Granados, quienes recibieron las estatuillas de oro. En tanto, Ferbo se llevó el galardón al más votado tras ser elegido por la gente en redes sociales.

“Gracias a todos los que me siguen. Me pone contento estar acá y que se haya formado un medio grande. Nunca en mi vida me imaginé ganar un Martín Fierro. Se lo dedico a mi madre y a toda la gente de ‘Paren la Mano’, son clave en todo lo que hago”, dijo Luquitas cuando se subió al escenario.

Por su parte, Migue se mostró muy feliz por el enorme reconocimiento que tuvo su podcast La Cruda y explicó por qué se trató de un ciclo bisagra en su vida. “Fue mi trabajo más importante. Mucha gente que no me quería se dio lugar a quererme un poco más. No sé qué es ser entrevistador, pero la curiosidad orgánica que me generaba cada episodio me puso en ese lugar y aprendí que entrevistar es más saber escuchar que hablar”, arrancó diciendo.

Y completó: “Me corrí un rato del lugar de la joda y hablar por ejemplo con la mamá de Ángeles Rawson, con una pareja que se conoció la noche de Cromañón, con un veterano de Malvinas, con un hombre que torturaron dos años en el sótano de la ESMA, con una sobreviviente del Holocausto y con una sobreviviente de la AMIA. Hablamos de cáncer de HIV, de depresión, de ludopatía, de adicción a las drogas, de autismo, de síndrome de down, de ser puto, negro, cuadripléjico o ciego. Aprendí y charlé con un montón de gente sin presión y sin apuro y sin la necesidad de sacar un titular para que se viralice”.

La lista con todos los ganadores del Martín Fierro digital 2024

Escapada y Tiempo Libre

Meli Moriatis (ganadora)

Pasajeros frecuentes Dany y Nacho

Turista en Buenos Aires

X más influyente

@Therealbuni

@Juanita Cervio

@GordoDan_

@ElTrumpista

@ArrepentidosLLA

Mejor contenido infantil

La granja de Zenón

Panam (ganadora)

Octibenn

Alejo Igoa

Bichikids

Mejor Contenido urbano

Mauro Albarracin

La chica del brunch

Vivamos BA

Leandro Igounet

The Walking Conurban (ganador)

Mejor Cosmaker

Ana Bertola

Brians Forge

Opheliac Cosplay

Brujo Cosplay (ganador)

Mando Argento

Fred Factory

Cai Cosplay

Mejor contenido de opinión

Pedro Rosemblat

Alejandro Fantino

Tomás Rebord (ganador)

Mariana Carbajal

Maria O´Donnnell

Mejor Contenido Temático Profesional

Franco Pisso

Dr. Facundo Pereyra (ganador)

Lean Riccio

Santiago Bulat

Anto.nutri

Mejor Cosmodel

Hana

Valmoon

Betsu Cosplay (ganadora)

Maty Melly Verón

Facu Melly Verón

Milo Cosplay

Mejor contenido temático

Dadatina

Eial Moldavsky

Gastón Edul (ganador)

Santiago Bilinkis

Juli Puente

Lifestyle

Juana Repetto

Belu Lucius

Stephanie Demner

Julieta Poggio (ganadora)

Taurozzy

Lizardo Ponce

Sofía Jujuy

Mejor Cosplayer

Emina Cosplay

Hika Cosplay (ganadora)

Quaso Cosplay

Agos Ashford

Jess Herrlein

Sophie Valentine

Ice Fire Cosplay

Mejor contenido de gastronomía

Las recetas de Simón

Kulinaria recetas

Locos por el asado

Salva La Cocina

Paulina Cocina (ganadora)

Mejor Contenido De Humor En TikTok

Alex Pelao KHE

Juli Savioli

Riky Salvatierra

Pablito Castillo (ganador)

Jorgito Barrionuevo

Mejor contenido de humor en YouTube

Fran Gómez

Luquitas Rodríguez (ganador)

Guille Aquino

Matías Bottero

RulomboTV

Comunidad y Memes

Capture Bizarre

El viejo garca (ganador)

AGUANTA!

Flanchota

Mufalsa

Comediante unipersonal masculino

Sebastián Wainraich (ganador)

Lucas Spadafora

Lucho Mellera

El Trinche

Juli Bellese

Comediante unipersonal femenino

Connie Ballarini (ganadora)

Malena Guinzburg

Momi Giardina

Fer Metilli

Dalia Gutmann

Mejor contenido de entretenimiento en Instagram

Agustín Aristarán (ganador)

Pablito Castillo

Pachu Peña

Agustín Battioni

#BrevesEnRedes

Conciencia social

Facundo Arana

Liz Solari

Gastón Pauls (ganador)

Marcela Kloosterboer

Mejor contenido de entretenimiento en TikTok

Big Chungus

Juli Castro (ganadora)

Darío Orsi

Flor Vigna

Priscila Mora

Gonzalo Romero (El Pela)

Mejor contenido de humor en Instagram

Dani la Chepi

Pelao KHE

La Jenny

Caro Pardíaco (ganador)

Franco Casella

Escapadas Destinos argentinos

Girl Power

Cecilia Ce

Gineconline

Agus Cabaleiro

Galia Moldavsky

Flor de la V (ganadora)

Mejor contenido de entretenimiento en YouTube

Alejandro Szykula

Damián Kuc

Guille Aquino

Te lo resumo (Jorge Pinarello) (ganador)

Soy Marcela

Feats de humor/sketch

Fran Gómez y Nachito Saralegui

Guille Aquino y Yayo (José Guridi) (ganador)

Dross Rotzank y Emmanuel Danann

Luquitas Rodríguez y Roberto Galati

Dario Orsi y Sol Gaschetto

Ricardo y Liliana

Mejor TikToker

@agoscu_

@lailuali

@ailutokman

Martu Morales

Alex ‘Pelao Khe’ (ganador)

Valentín Vera

Pablito Castillo

Mejor Youtuber

Ian Lucas

Pato Horneado

Rubén Tuesta

Angie Velasco (ganadora)

Luli González

Benja Calero

Mejor Instagramer

Santi Maratea

Monna Antonopulos (ganadora)

Tini Stoessel

Jimena Barón

Wanda Nara

Sofi Jujuy

Lali

Mejor streamer

Lucila Mollesi (ganadora)

Sergio Kun Agüero

Markitos Navaja

Sele Mosca

Rodrigo Carrera

Soy Dairi

Content creator

Sofía Gonet

Stephanie Demmer

Alex Pelao

Pablito Castillo

Juli Castro

Luquitas Rodríguez

Fran Gómez (ganador)

Entrevistador digital

Julio Leiva

Grego Rossello

Tomás Rebord

Migue Granados (ganador)

Diego Leuco

Sofi Martínez

El más interactivo

Santi Talledo

Damián Betular

Migue Granados

Nicolás Occhiato (ganador)

Santi Maratea

El más votado en redes

Ferbo

