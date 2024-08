Amalia Granata sorprendió al revelar la fuerte advertencia que le hizo al novio de su hija Uma

Amalia Granata contó que su hija Uma, de 16 años tiene novio. Aunque la diputada provincial aseguró que tiene una buena relación con su yerno, sorprendió al revelar la fuerte advertencia que le hizo al joven la primera vez que lo vio.

Invitada a Ángel responde (Bondi), Amalia contó que mantiene un excelente vínculo con Uma, pero admitió que con la adolescencia las cosas se complicaron. “Aparte tiene novio, pobre chico...”, lanzó divertida.

Consultada acerca de los temas por los cuales discuten, enumeró: “Las salidas, el alcohol”. “El novio la verdad es que me encanta, me gusta cuando sale con él porque siento que alguien la cuida”, dijo sobre el joven de 18 años.

Acto seguido, sorprendió al revelar la fuerte advertencia que le hizo la primera vez que comieron en familia. “Pobre, le queríamos dar una sorpresa a Uma y queríamos que estuviera el novio, entonces lo invité a comer a mi casa. Ya lo conocía, pero era la primera vez que venía a comer en familia”, dijo a modo de contexto.

Y continuó: “Hicimos unas pizzas. Estábamos Leo (Squarzon), Uma, el novio, yo y Roque que andaba por ahí a los gritos. Lo miré y le dije ‘disculpame, lo único que te pido es que no la dejes embarazada porque te reviento’”. “El pibe me dijo ‘No, no, está bien’”, reveló.

La reacción de Amalia Granata cuando le preguntaron qué haría si su hija queda embarazada

Amalia aseguró que después de esa advertencia todo quedó bien entre ellos. “Ahora viene siempre, están mucho en su cuarto. Leo me dice ‘Andá a ver a tu hija que está encerrada en el cuarto con el novio’”, comentó.

Ángel de Brito destacó que hay mucho embarazo adolescente y quiso saber qué haría si le pasara a Uma. “Me haré cargo yo, querido, ¿qué querés que haga?. Ella se cuida, la tiene re clara, el chico es divino pero qué se yo, todo puede pasar. Me haré cargo yo, mamá abuela”, sentenció Amalia.

“¿Ella no está para ser mamá?”, le repreguntó el conductor. Entonces, la invitada señaló: “Ella es re mamá, es la única que lo domina a Roque. Pero tiene 16 años. Yo siempre le digo ‘te lo digo por vos porque es tu vida”.

Fuente: TN