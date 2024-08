Santa Fe: impusieron medidas alternativas a la prisión a la mujer investigada por estafas con Moderno House

Un fallo de la jueza penal de tribunales, Celeste Minniti, resolvió este miércoles que Camila Dos Santos Rizzi, imputada por la causa que investiga por estafas a la firma Moderno House, transite la investigación fuera de la prisión y bajo una serie de reglas.



La medida fue dispuesta en el marco de una audiencia en donde el fiscal del caso, Federico Grimberg, solicitó que se impongan medidas alternativas a la cárcel, tal como lo hizo con el otro coimputado que tiene la causa, Néstor Segovia.

A partir de la resolución judicial de este miércoles, Dos Santos Rizzi deberá presentarse periódicamente ante sede judicial para demostrar que está sujeta al proceso; a su vez tendrá prohibido acercarse a las víctimas y deberá tener una distancia de por lo menos 500 metros con cada una; y también tendrá prohibida su salida del país.



La jueza, no obstante, dispuso la inhibición de dos autos que se encuentran a nombre de Rizzi (una Jeep Renegade y un Ford Fiesta) por lo que ambos vehículos no podrán ser transferidos hasta tanto no se levante la medida judicial.

El fallo judicial rechazó a su vez el pedido que realizaron dos querellas que tiene el caso, a cargo de los abogados Melisa Lógica y José Ignacio Chigal, los cuales solicitaron el encierro preventivo de Dos Santos Rizzi.

Mediación iniciada

Por el caso se realizó, además, una audiencia de mediación entre los abogados denunciantes y los abogados defensores de los imputados. Se trata de Clara Vázquez, Melisa, Carolina Lógica y José Ignacio Chigal, que representan por separado a distintos damnificados, y la defensa de Segovia y Dos Santos Rizzi, a cargo de los penalistas Agustín Marquez y Esteban Yossen.

Dicha reunión se llevó a cabo el pasado 14 de agosto y fue el primer paso que se realizó por fuera de la causa para lograr destrabar el conflicto penal que salió a la luz en junio pasado a partir de la detención de Segovia en su casa del barrio Sargento Cabral.



El detenido fue trasladado a sede policial para ser identificado.

La investigación tiene como eje que entre enero de 2021 y los primeros de junio, acordaron la ejecución de una serie de viviendas prefabricadas que ofrecían mediante la firma Moderno House, ubicada en un local de Facundo Zuviría al 6600.

Según estableció la investigación, los acusados -en la mayoría de los casos- se comprometieron a edificar viviendas de diferentes características, a sabiendas de que no tenían los medios para cumplirlo.

Para el fiscal Federico Grimberg, los imputados ofrecían condiciones de contratación ventajosas, bonificaciones de la platea de construcción, facilidades de pago, toma de dólares a cotizaciones superiores a las del valor de mercado y “congelamiento de precios” mediante entregas mínimas de dinero.

Cuando las personas demostraban interés en el negocio que los imputados proponían, acordaban señas en efectivo o transferencias bancarias y distintos esquemas de cuotas para saldar el total de la compra de la casa.

El acuerdo establecía que una vez pagado el 70% del contrato, la empresa se comprometía a ejecutar la obra y finalizarla en un plazo de 90 días. Sin embargo, en ninguno de los casos ocurrió y a raíz de ello el empresario fue denunciado penalmente por las personas damnificadas.

Las 11 estafas imputadas hasta el momento fueron por construcciones no concretadas en las localidades de Santa Fe, Santa Rosa de Calchines, Sauce Viejo, San Jerónimo Norte, Gálvez, Santo Tomé, San Benito y Colonia Ensayo (las últimas dos pertenecen a Entre Ríos); las personas que contrataron a la empresa del imputado para llevar a cabo esas obras le pagaron entre 2021 y el año pasado.

