Dólar, cepo y las inversiones que recomiendan los gurúes, en medio del "veranito cambiario"

A la par del mundo financiero global que seguirá atento a lo que acontezca en el evento Jackson Hole, donde se esperan pistas de lo que hará la Fed de EEUU con las tasas de interés, el mercado local tiene además un sinnúmero de pormenores que no permiten distraerse, en medio de un veranito cambiario, que algunos le auguran vida hasta fin de año, dependiendo, claro, del stock de reservas del BCRA.

Los números cambiarios no cierran y eso lo saben todos. De lo único que se escucha hablar entre las mesas de dinero es cómo se cubrirá el bache de dólares que faltan, sobre todo, mientras se asiste a la caída del superávit comercial y la demanda y pagos por importaciones empieza a escalar. El economista jefe de una tradicional gestora ejemplificó el tema señalando que por ejemplo en diciembre pasado el ratio entre importaciones pagadas e importaciones devengadas era del 18%, eso trepó al 71% en abril y en julio al 94%, y a partir de agosto-setiembre empieza a trepar a más del 110% proyectando al 150% a fines de año. En tal sentido, en un ya tradicional encuentro virtual de una gestora local con legendarios nexos internacionales desde los ’80, plantearon la pregunta si hay una demora en las importaciones debido a que los importadores están esperando a setiembre cuando comience la rebaja del impuesto PAIS.

Operadores e inversores reconocen que bajo el esquema actual el Gobierno solo gana tiempo mientras recorre el puentecito que armó hasta llegar a renegociar con el FMI, y ya esté Donald Trump de vuelta sentado en el Salón Oval.

¿Qué temas se miran en el mercado que puedan influir en la brecha entre el dólar MEP y el dólar Cable?

Son básicamente una media docena de eventos: empezando por la reducción de la alícuota del impuesto PAIS, luego el cronograma de pagos de importaciones que se acorta, el pago de impuestos el próximo mes de Ganancias y Personales, luego la primera fase del blanqueo, al igual que la moratoria, ambos a fines de setiembre, el vencimiento del acuerdo con el FMI, y por último la suerte del dólar Blend. Y si hay un tema que divida los ánimos es ese, el Blend, que ha demostrado ser un gran costo para bajar la brecha cambiaria, vía el CCL. Se estima que el BCRA dejó de comprar u$s10.000 millones por culpa del Blend. A propósito, en un almuerzo reservado a cuadras de la Rosada, se escucharon muchas quejas sobre los sumarios que vienen cayendo sobre supuestas liquidaciones de divisas de exportación que no cumplían con el 80/20. Para uno de los comensales eso explica el tenor del flujo de oferta de divisas de las últimas ruedas, y que al final, nada cambia tanto.

"Crawling peg", "blend" y cepo, a rajatabla

En otro reducto financiero de zona norte hubo intercambio de figuritas sobre qué hacer con el dinero. Pero antes hubo un frenético debate sobre la salida del cepo, un tema recurrente en todo el ambiente financiero y económico. Por lo pronto, no se ve claramente cómo será la salida si es que la habrá, además el Gobierno ya constató que se puede crecer con cepo. De ahí que una de las consultoras más escuchadas en la City dejara en claro que lo único que está claro es la convicción del Gobierno de sostener a rajatabla el esquema actual: "crawling peg", "blend" y cepo, es cada vez más contundente.

La lectura que se hace es que el Gobierno está empecinado en que todo se coordine con el "craw" del 2% mensual. Se estima que las reservas netas bajo la metodología del FMI se ubican en poco más de u$s4.100 millones negativas. Proyectaron que si no se hace nada, devaluar por ejemplo, a fin de año las reservas netas serían 10.000 millones negativas. El consenso es que todo funcionará si la economía consigue dólares financieros que con un riesgo país de casi 1.500 puntos hoy no están a la vista más allá de un eventual Repo con garantía de oro y bonos, y de la expectativa que Trump gane y tire un salvavidas al amigo libertario.

Al respecto, también se habló de que, sin ser un as en la manga, pero el swap con Basilea que se canceló por u$s3.000 millones, se lo guardaría como opción para pagar lo de enero 2025. En el intercambio de figuritas, quedó claro que la precepción de riesgo hoy es más alta que en abril y la situación de las reservas netas condiciona la compresión de tasas. De ahí que del análisis del riesgo país surge que hay cierta mejor performance relativa en el tramo largo versus el tramo corto de los bonos "hard" dólar como AE38 vs GD38. Uno de los estrategas invitados explicó que la paridad del BPOD7 vs el GD30 luce interesante ya que es similar paridad y tramo corto, hoy es un 69% vs un 54%, sobre todo para algunos que van al blanqueo y no quieren pagar impuestos (igual lo pueden usar para pagar impuestos).

Sobre el caso del oro del BCRA se dijo que al usarlo como colateral así obtienen mejores tasas, y que no se creía que se habían movido los u$s1.200 millones para el pago de intereses de enero 2025 como se rumoreaba. En lo que sí hubo un juicio unánime negativo fue con las especulaciones sobre nuevas emisiones de Bopreal a pedido de los bancos para afrontar vencimientos de enero. Se anticipa buena demanda en bonos corporativos de la mano del blanqueo, de los que no quieren pagar la multa del 5%. En el menú actual los rendimientos no superan el 9% en "hard" dólar.

En cambio, por el lado de los bonos dólar link señalaron que lucían caros pero brindaban oportunidades. Mientras que por el lado de los bonos en pesos, los CER cubren el riesgo de devaluación en caso de unificación cambiaria versus las Lecaps. A la hora de la toma de decisiones micro, para las tesorerías recomiendan las Lecaps de corto plazo que dan un 44% y 52% efectivo y los TX26 o T2X5 que da inflación más 5%. Claro que también para los menos amantes del riesgo, ofrecen un mix de Bopreal a 2 años más un T-Notes a 2 años que promete una Tir del 12% con la mitad del riesgo.

Redrado y Macri en foro del conocimiento mundial

Fue muy comentado el encuentro de Franklin Templeton sobre los BRICS donde expuso el estratega Kim Catechis en México y el "Barclays Day" en Brasil con varios paneles sobre temas macro y financieros clave que afectan a los mercados emergentes en el que disertó el Gobernador del Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, en un momento en que la comunicación del Copom está en el centro de la mente de los inversores. Según el gobernador, el BCB se compromete a hacer "lo que sea necesario" para llevar la inflación al centro de su objetivo del 3%, contemplando la posibilidad de subas de tasas si es necesario, ya que la junta sigue vigilante y depende de los datos.

Se conocieron los disertantes del famoso foro del conocimiento mundial (World Knowledge Forum) en Seúl, Corea, y hay dos argentinos: Martín Redrado quien expondrá sobre las oportunidades económicas en América Latina, las mega-tendencias globales y su impacto en nuestra región, y Mauricio Macri. ¿Qué más comentaron, en estos encuentros dado que había financistas recién llegados de Wall Street?: la venta de acciones globales en el lunes negro fue de casi u$s90.000 millones, por lo que se esperaba que los CTA salieran a comprar fuertes cantidades tras la caída; el precio del oro seduce a muchos luego que los grandes lingotes (400 onzas) alcanzaran el millón de dólares por primera vez.

