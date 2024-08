¿Se viene un enroque en el sexto piso?

Ayer caminaba por calle Moreno, iba por la vereda y un amigo me llamó sigilosamente y me invitó a tomar un café. Estaba apurado, se me cerraba La Anónima y me quedaba sin las milangas que tanto me gustan, pero decidí entrar y escuchar al amigo, es de suma confianza y sinceramente le creo, nunca me vendió "pescado podrido".

Mi amigo fue directo al grano: "Te cuento una que te va a dejar helado. Ayer ya casi no quedaba nadie, estaba casi vacío el sexto piso y no era para nada difícil escuchar. En el escritorio del intendente estaba el mismísimo Alcalde y había dos personas más, su hermano y Germán. Germán fue directo y le dijo a Leo: "Tráela a Marcia, hace un enroque y que Iván deje de tener tanta presencia acá, no hace falta que su figura sea tan publica, hay que oxigenar la gestión, no tengas miedo".

Luego de eso se escuchó un NO rotundo y no fue precisamente de Leo, a lo que Germán dijo: "No te confundas, el que manda es Leo, no te confundas". Con los antecedentes de hace dos semanas, yo pensé que se armaba y que terminaban a los bollos, pero Germán es un señor y tiene cintura política, dejó la pelota picando y dijo que se tenía que ir a supervisar las obras en su nueva casa, Germán sabe cuando comenzar y cuando terminar".

Le pregunte si sabía algo más y mi amigo me dijo en medio de una carcajada: "Me contagié jajajaja, si queres mas data, al menso pagate una cena en 356, te veo todos los días con el tordo y ni bola que me das",,,,