Alejandro Fantino revolotea en Santa Fe y reactiva sueños electorales dormidos

Decidido a no perder sus raíces, Alejandro Fantino participó con una charla en la Expo Rural de San Justo y renovó su conexión con el interior productivo santafesino, cuyo idioma tan bien habla en sus participaciones mediáticas, y también sus contactos con los empresarios locales y presencias políticas a ambos lados de la grieta.

San Justo es una ciudad de 20 mil habitantes ubicada en el centro-norte santafesino, donde la Expo Rural que se hace cada año es de los eventos más importantes y convoca gente de toda la región. Su intendente es el radical Nicolás Cuesta, que fue anfitrión de Fantino pero también de otra presencia llamativa, no solo por el lugar sino también por su filiación peronista: la del exministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta.

El viaje de Fantino a San Justo, lógicamente, llamó la atención de aquellos que soñaron en algún momento con convencerlo para que diera el salto a la arena electoral. Sin embargo, su entorno descartó un mensaje implícito en la actividad del conductor: “Fue solo por su amor a Santa Fe, se notó en el clima de cercanía y de conexión con la gente y el lugar”.



El discurso de Alejandro Fantino

La charla, que dio ante un auditorio abarrotado, estuvo titulada “valores santafesinos y la ética del esfuerzo”. Allí, el conductor de televisión sacó a relucir sus orígenes en la pampa gringa, resaltó las virtudes de las pequeñas comunidades rurales en la formación de quienes nacen ahí y propuso volver a esos valores: “Plantearles recuperarnos desde el sentido de pertenencia de los pequeños pueblos, es mi mensaje”, dijo Fantino, según consignaron luego medios locales.

Durante el evento, el empresario Guillermo Whpei le entregó al intendente de San Justo una copia fiel del diario de Marcha de Manuel Belgrano del 1812, donde el prócer describe la travesía que va de Capital a Rosario para enarbolar la bandera.

En su alocución, el licenciado en filosofía demostró que, a pesar de sus años en Buenos Aires, todavía tiene intacto el feeling con la filosofía rural que impera en esas pequeñas localidades productivas, fruto de haber nacido en una de ellas -San Vicente-, en el seno de una familia dedicada al campo. “Es lo que les vengo a contar, lo que a mí me formó para después triunfar en Buenos Aires”, planteó.

Según el relato de Fantino, se interesó en recuperar y profundizar esos valores tras un documental que hizo sobre los orígenes de Lionel Scaloni en Pujato, otra localidad agropecuaria del interior de Santa Fe. “Vi que Scaloni había tenido la misma crianza que había tenido yo en San Vicente, ahí entendí que esa ética de Pujato lo había formado en ser todos iguales y tirar para adelante”, explicó, antes de contar que en Buenos Aires le divertía decir “a la Selección Argentina la sacó campeona del mundo Pujato”.

Finalmente, el exconductor de Animales Sueltos resaltó “la cultura del esfuerzo” y pidió al auditorio que “recupere otra vez una educación desde San Justo, que las nuevas generaciones que están viniendo vuelvan a ser educadas por el pueblo, que todos se conozcan pero que además haya orgullo de decir que uno es de San Justo”. Para cerrar, le obsequió al intendente Cuesta una copia fiel del Diario de Marcha de Manuel Belgrano, que data del año 1812, donde el prócer describe la travesía que va desde Buenos Aires a Rosario para enarbolar la bandera.

¿Alejandro Fantino candidato? Por ahora, no

De hecho, con este tipo de participaciones, el conductor de televisión está cumpliendo con aquello que prometió a principios del año pasado, cuando su nombre se barajó fuertemente como candidato para las elecciones provinciales. Aquella vez, el licenciado en filosofía descartó las versiones que corrían pero anunció que “me voy a preparar, me voy a formar, más de lo que me formo y preparo ahora, caminando la provincia, caminando el interior del país”. “Tengo ganas de ayudar a mi provincia”, había dicho.

En aquel entonces, el oriundo de San Vicente estaba siendo cortejado por el gobernador Omar Perotti, que buscaba un candidato competitivo para sortear la debacle que se le avecinaba al peronismo santafesino. Más allá de una relación cortés en la que Fantino entrevistó a Roberto Mirabella y hasta lo invitó a su casamiento, el diputado y alter ego de Perotti, el conductor nunca le dio entidad a los rumores: “Yo no soy de nadie, no voy con nadie a las elecciones”, dijo en ese momento, aunque avisó que quería recorrer la provincia “sin intenciones políticas”. Al parecer, está cumpliendo con su anuncio.

