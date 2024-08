Viotti envía a su hermano Iván a Alemania

El hermano del Intendente, junto a dos funcionarios más viajarán a Alemania en un encuentro de intercambio. Llama sobremanera la atención la presencia del hermano del intendente, sobre todo por el poco conocimiento que el mismo tiene de la materia que el intercambio tiene. Lo cierto es que desde la Municipalidad se argumenta que el viaje será sustentado en su totalidad por el anfitrión, cosa que cuesta creer ya que la modalidad de este tipo de encuentros no es así, el anfitrión colabora habitualmente pero no en la totalidad, no obstante hay que darle la derecha al informe municipal y estar atentos a las autorizaciones que se hagan al respecto en cuanto a los dineros públicos. Luego de las discrepancias entre el intendente Viotti y su Secretaria de Hacienda en cuanto a lo percibido por Piñón Fijo en el acto político organizado por la Municipalidad en oportunidad del Día del Niño, poco se puede confiar y es mejor recurrir directamente a los libros contables.

Es importante destacar que la ciudad alemana de Waldbronn es un muy pequeño municipio situado en el distrito de Karlsruhe, en el estado federado de Baden-Wurtemberg , con una población a finales de 2016 de unos 12 711 habitantes, muy por debajo a lo que es la ciudad de Rafaela, por ende muy poco comparable.

El actual Alcalde de la ciudad Alemana que visitarán los funcionarios municipales es Christian Stalf, quien ejerce su cargo desde el año 2022.

El encuentro en Alemania forma parte de la iniciativa “Cooperaciones Municipales para la Sostenibilidad”, donde continuarán el intercambio técnico con miembros del Municipio de Waldbronn, la actividad es "aparentemente" costeada por la ONG alemana Engagement Global.

El objetivo es seguir trabajando en el marco de esta iniciativa de colaboración técnica que inició en el año 2023 y es llevada adelante por la ONG alemana Engagement Global, que presta servicios para iniciativas de desarrollo sustentable.

Actualmente se encuentra en desarrollo la tercera etapa del proceso, que implica el conocimiento de los integrantes de la cooperación, de las ciudades involucradas y de las problemáticas e iniciativas que pueden ser consideradas en el proyecto, mediante intercambios técnico virtuales y presenciales. Pasado el viaje se determinarán los pasos a seguir para iniciar la cuarta etapa del proceso con la misma dinámica que las anteriores.

Por si alguien tiene la inquietud de saber cómo es la ciudad de recibirá al cuestionado secretario privado del intendente y a los otros funcionarios, se pueden contactar a :

MUNICIPIO DE WALDBRONN

Marktplatz 7

76337 Waldbronn

Tel: 07243 609-0

Correo electrónico: [email protected]