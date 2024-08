Javier Milei volvió a atacar al periodismo y apuntó contra María O’Donnell por llamar a Lilia Lemoine

El presidente Javier Milei volvió a atacar a la prensa y denunció que el periodismo hostiga a la diputada nacional Lilia Lemoine, una de sus legisladoras más cercanas en la Cámara baja. Además, cuestionó el manejo de los medios con su figura y apuntó contra María O'Donnell.

Los cuestionamientos del mandatario surgieron luego de que en el día de ayer, a las 7:15, la diputada de La Libertad Avanza compartiera una captura con llamadas perdidas a su celular y, apuntando hacia la periodista de Radio Urbana Play, agregara: "María O’Donnell es mi despertador privado".

"Hay que estar del tomate para ser de La Libertad Avanza (LLA) e ir hoy en día a ciertos programas. No tan terrible como ir a desfilar por C5N, pero ahí anda...", añadió luego la dirigente oficialista, justificando por qué no le atendía la llamada a la conductora para salir al aire.

Los reproches de Lemoine tuvieron lugar luego de que sus dos compañeras de bloque Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci le concedieran entrevistas este lunes a Jorge Rial en el programa Argenzuela.

Tras los reproches de la diputada de LLA, el presidente Milei salió a respaldarla y se cruzó, una vez más, con O’Donnell. "Así es el hostigamiento de algunos periodistas. No tienen el más mínimo respeto", lanzó.

"En mi caso debí soportar el acoso y persecución de un periodista que llegó a llamar 30 veces por día durante una semana a uno de los veterinarios de mis hijitos", agregó sin dar nombres y concluyó: "Y cuando uno los expone lloran...".

La periodista salió a defenderse y le respondió directamente a la legisladora oficialista. "Yo estoy al aire a esa hora, deben ser llamados desde el teléfono de producción, pero responden a mis pedidos para ver si logramos una nota con Lilia Lemoine. No veo nada malo en intentarlo", manifestó.

"Presidente respete nuestro trabajo. Porque eso no es acoso es trabajo. Usted no viene de la política no lo sabe. Le doy el beneficio de la duda. Buscamos notas. Llamamos pregúntele a Miguel Pichetto, Juliana di Tullio, Cristian Ritondo, Axel Kicillof, María Eugenia Vidal, cuántos llamados míos o de la producción tienen en el mismo sentido las últimas semanas. Y sólo a modo de ejemplo", agregó por su parte Romina Manguel.

En respuesta a un nuevo ataque del mandatario a la prensa, la comunicadora detalló: "O pregúnteles a Luis Majul, Esteban Trebucq o Jonatan Viale si es hostigamiento la cantidad de mensajes que mandan para conseguir la nota que buscan".

