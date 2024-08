Reforma jubilatoria: el gobierno de Santa Fe habla de conductas "obstruccionistas" de gremios

Los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, y de Economía, Pablo Olivares, brindaron este jueves detalles del proyecto de ley de Reforma Previsional, que el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura santafesina para su tratamiento con el objetivo de corregir el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia.

El texto del proyecto de ley fue elaborado por el Poder Ejecutivo, luego de considerar el informe final de la Comisión de Análisis del Sistema Previsional, que reunió a diputados y senadores provinciales, y representantes del Poder Ejecutivo y de los gremios, con el objetivo de evaluar el régimen de la provincia de Santa Fe.

En ese marco, ambos funcionarios fueron consultados sobre las primeras críticas que surgieron desde algunos sectores de la policía provincial y de la docencia, particularmente la nucleada en Amsafe.

"Es imposible interpretar a los demás y es difícil comprender la motivación", arrancó Bastia para responder a esos primeros cuestionamientos que se conocieron a través de distintos medios. "Venimos a proteger una caja de empleados públicos, venimos a salvar la Caja, a corregir un déficit que la tiene totalmente desequilibrada y donde el final es uno solo: la Anses, porque, ¿cuánto tiempo más los santafesinos van a poder sostener un régimen que no se corrige?" , se preguntó. Santa Fe es una de las pocas provincias que sostiene su propia Caja de Jubilaciones y Pensiones para los agentes públicos.

Con respecto al sector docente, Bastia recordó que de acuerdo al proyecto presentado por el Ejecutivo, "se van a poder seguir jubilando a los 57 años si dan clases, si están frente al aula; y si son profesores y tienen 30 horas o más".

En cuanto a la policía. "va a tener la posibilidad de retirarse voluntariamente a los 30 años" de servicio. Esto con un 80 % de su haber y por cada año adicional pueden sumar 1,5 más hasta 85 % de su haber de base, tal como explicaron en la rueda de prensa de este jueves.

"No hay afectación de derechos" insistió el ministro de Gobierno. Y planteó: "Lo que creo es que tenemos que informarnos y aclarar las situaciones; lo que no podemos es ponernos en intérpretes de las razones por las cuales algunos gremialistas llevan adelante posicionamientos sin contemplar los intereses de sus beneficiarios y futuros beneficiarios".

"Hay que distinguir entre los docentes y los gremialistas y las posiciones corporativas", pidió Bastia, en tanto consignó que el régimen que se propone es "de gran justicia": "Cuando hablamos del aporte solidario que se establece en la ley de emergencia para los beneficiarios, recién lo establecemos a partir de lo que supera las dos jubilaciones mínimas. Cuando hablamos de los aportes del régimen general, el nivel 1 sube de 14.5 a 15.5; el nivel 2, del 14.5 al 16.5 y el 3, al 17", aclaró. En relación a las categorías más altas, consignó que "19, 20 y 21 y cabezas de los poderes, empresas y organismos descentralizados, llegan a casi el 24 % porque suben un 9,27 % los aportes para esa escala".



"La oposición misma"

"Llegamos a esto a partir de muchísimo trabajo recibido de la comisión que nos fue entregado y demoramos unos días más por el volumen y el alcance de la reforma que es muy profunda, completa e integral", insistió el titular de Gobierno, quien señaló que "es muy difícil ser intérpretes de medidas negacionistas, obstructivas o de carácter político gremial".

Una vez más destacó que el proyecto de ley es producto del consenso "en los informes recibidos porque los hemos tomado a todos; no hemos podido tomar nada de quienes se oponen por la oposición misma porque no hay nada para tomar".

"Ante un problema no se puede decir que todo siga igual: es evidente que si estamos abordando un problema que es enorme, que está expresado en números, indica que a las soluciones se las debe dar a partir de medidas nuevas", cerró.

CON INFORMACION DE EL LITORAL.