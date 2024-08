El Kun Agüero explotó en contra del kirchnerismo: "Llevan años destruyendo al país y son cómplices de la corrupción"

Luego de lo que fue la pequeña discusión entre Sergio Kun Agüero y el streamer Davo Xeneize, ambos solucionaron el asunto y dejaron sus problemas atrás. Sin embargo, el ex futbolista volvió a reactivar su enojo, aunque esta vez hacia otras personas: los "Kirchneristas".

Apuntando hacia los "K" de una forma sarcástica, el Kun expresó: "Que lindo ahora...Sacan clips(videos fuera de contexto) de lo que ustedes quieran, es terrible...".

"Con esto que pasó, vinieron los "K", todos los periodistas "K" a bardearme, cuando son los que menos pueden hablar", remarcó Agüero en una de sus emisiones en vivo.

Por último, Sergio se quedó sin pelos en la lengua y soltó toda su bronca en contra de este pensamiento político: "Todos son cómplices de la corrupción y choreos que llevan años destruyendo el país y lo que menos tienen que hacer es hablar. Así está Argentina".

Qué fue lo que había pasado entre Agüero y Davo Xeneize

La eliminación de Boca en la Copa Sudamericana ante el Cruzeiro no solo trajo repercusiones futbolísticas sino que también provocó un inesperado cruce entre el Kun Agüero y el streamer Davo Xeneize.

El enojo del Kun se desató a raíz de que invitaron al fanático Xeneize a participar en una transmisión en vivo luego de que Boca haya quedado afuera de la Copa, pero Davo se negó a participar y eso provocó el enojo del ex futbolista.

"Bueno, listo, Davo no querés hablar, listo. Coscu te quiso hablar de onda, lo limpiaste. Nunca escupas para arriba, pá, porque te puede caer. Mirá que esto da mucha vuelta", dijo mientras Coscu lo escuchaba sin emitir opinión.

Davo al enterarse del enojo del Kun rápidamente se pronunció sobre esta cuestión y trato de quitarle importancia: "No soy ni agrandado, ni me creo más que nadie. Simplemente Boca se quedó afuera y no tengo ganas de hablar con nadie, no es algo personal contra él. En este momento no siento que tengo ganas de hablar con otra persona", dijo.

Fuente: 442