Francisco Paoltroni se reunió con Victoria Villarruel y ésta le dijo que “no estaba de acuerdo” con su expulsión de La Libertad Avanza

A la salida de la diputada nacional Lourdes Arrieta del bloque de La Libertad Avanza, la última semana también tuvo como corolario el desplazamiento del senador nacional Francisco Paoltroni, también de la bancada oficialista. En medio de la polémica interna en el espacio gobernante, el propio Paoltroni reveló este sábado que ya habló con la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, y que ésta le manifestó su desacuerdo con su partida del bloque libertario.

“Después de que me desafectaron del bloque, me reuní con Victoria Villarruel. Ella me hizo saber que no estaba para nada de acuerdo con esa decisión que habían tomado y que me brindaba su apoyo y acompañamiento”, reveló Paoltroni en declaraciones a FM Milenium sobre lo que hizo tras la firma de la carta de apartamiento del bloque por parte de sus compañeros parlamentarios.

Seguidamente, aseguró que coincidió con la vice “con el tema de Lijo”, en referencia al juez federal Ariel Lijo, postulado por el presidente Javier Milei para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia. “Ella públicamente también se ha manifestado, de la misma manera que hay otros senadores que también lo hicieron. Esto no es un caprichito, es confundir el rumbo de una de las columnas vertebrales a la que venía La Libertad Avanza: a hacer una Argentina distinta”, señaló.

Paoltroni también aprovechó la ocasión para despotricar contra Santiago Caputo, uno de los asesores más cercanos a Milei. El dirigente formoseño lo acusa de debilitar la credibilidad del Gobierno libertario y hasta sostuvo que “el triángulo de hierro” del que tanto habla el mandatario nacional debería estar conformado por Villarruel y Mauricio Macri, expresidente de la Nación y actual titular del PRO.

El ahora titular del monobloque del partido Libertad, Trabajo y Progreso (LTP) advirtió sobre “las malas influencias” de Santiago Caputo. “Lo está llevando por el sentido equivocado, está debilitando la imagen, la credibilidad y la confianza de este Gobierno, que es lo que necesitás para que lleguen las inversiones”, cuestionó el legislador nacional.

“Milei es un académico, ha leído un montón y ha escrito mucho, pero no tiene gestión de equipos, nunca ha gestionado emociones, talentos, y ha delegado mucho en este personaje Caputo. El triángulo de hierro del presidente debería ser con Victoria Villarruel y Macri y ahí le estás dando todo el sustento que no tiene y vas a evitar un montón de errores no deseados”, manifestó.

Por último, descartó la posibilidad de sumarse al bloque del PRO. “Para expresar las ideas y para votar no hace falta componer ningún bloque. Ya tenemos el nuestro, con el nombre de nuestro partido ‘Libertad, trabajo y progreso’, que también está presente en la cámara provincial. No precisas conformar ningún bloque. ¿Para qué? ¿Para que te obliguen a hacer lo que no querés? ¿o en contra de lo que votó la gente?”, sentenció Paoltroni.

