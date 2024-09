Se conoció cómo fueron los últimos momentos de Silvina Luna antes de morir

Silvina Luna murió el 31 de agosto de 2023 en el Hospital Italiano. Tenía 43 años y llevaba internada más de dos meses, a la espera de un transplante de riñón que nunca pudo concretarse debido a su débil estado de salud y varias complicaciones. A un año de su partida, un hombre de su círculo íntimo contó detalles de los momentos finales de la modelo y causó conmoción.

“Fue con música, mantras, con los amigos sosteniéndole las manos. Yo me acerqué y le dije al oído ‘A este viaje no te puedo llevar’. Y se fue yendo, en paz, tranquila, pero no se merecía tantos meses de sufrimiento”, expresó en las redes Christian Basoalto, chofer y persona de máxima confianza de la rosarina.

Silvina Luna descansa en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita, lugar al que ella misma pidió ir cuando ya no estuviera.

