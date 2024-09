Milei, Villarruel, detención de Germán Kiczka y el Caso Loan: las principales reflexiones de Patricia Bullrich

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, defendió la gestión del presidente Javier Milei y reconoció que el partido La Libertad Avanza (LLA) «se hizo al andar», lo que ha generado algunas percepciones de «desorden» en su estructura. Durante una entrevista televisiva, Bullrich destacó que LLA es «algo muy nuevo» y que Milei «subió prácticamente sin partido», lo que explica algunos de los desafíos que ha enfrentado el gobierno libertario en sus primeros meses de gestión.

Bullrich también se refirió a su relación con la vicepresidenta Victoria Villarruel, describiéndola como «razonable», y subrayó que la agenda actual de la Argentina está enfocada en «ordenar y desregular la economía», brindando simplificaciones que faciliten la vida de los ciudadanos y aumenten la competitividad de las empresas, así como en «la seguridad» y en «mejorar la vida de los argentinos».

La ministra enfatizó la importancia de la unidad dentro del gobierno, afirmando que «todos los miembros de este Gobierno tengamos una misma dirección hacia donde debemos ir, y el presidente y la vicepresidenta son los que tienen que llevarlo adelante«. Sin embargo, dejó claro que las prioridades de la administración Milei no incluyen los temas impulsados por Villarruel, como la reactivación de casos de terrorismo vinculados a Montoneros durante la última dictadura militar. «La economía y la seguridad son los temas que ocupan al presidente«, afirmó Bullrich, destacando que estos son los asuntos centrales en la agenda del Ejecutivo.

Respecto a la situación del diputado provincial Germán Kiczka, quien está bajo investigación de la Justicia misionera, Bullrich señaló que el caso está en manos de las autoridades provinciales, quienes decidieron «no incomunicarlo y permitirle visitas». La ministra expresó su desaprobación por la imagen difundida de Kiczka recibiendo visitas, indicando que «no es una imagen adecuada» y que «ese delito no tiene una condena muy grande». Bullrich también criticó la decisión de mantener a Kiczka en una comisaría en lugar de trasladarlo a una cárcel, sugiriendo que las autoridades locales «querrán tenerlo cerca» y cuestionando la falta de medidas de seguridad en el lugar.

En cuanto al Caso Loan, un caso que ha perdido visibilidad en las últimas semanas, Bullrich comentó que se trata de un «caso intrafamiliar» con un «pacto de silencio», lo que ha dificultado el avance de la investigación. «La justicia no lo ha podido encontrar, pero eso no significa que no se juzgue a los implicados», sostuvo. Bullrich destacó la importancia del testimonio de los niños en las entrevistas de cámara gesell, quienes no han señalado que alguien se haya llevado a Loan, lo que ha generado un «vacío» en la investigación. «Seguimos buscando», concluyó la ministra.

