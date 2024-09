La oposición se prepara para recibir a Milei en el Congreso por el Presupuesto: “Será una puesta en escena”

El rumor corría entre los legisladores y los funcionarios de la Casa Rosada. El presidente Javier Milei había conversado con sus asesores más cercanos respecto de la posibilidad de ir al Congreso a defender el proyecto de ley de Presupuesto 2025 y, aunque en Balcarce 50 las dudas eran persistentes, hoy se confirmó que finalmente asistirá.

“Próximamente estaré yendo al Congreso a exponer lo que son las bases del déficit cero y para terminar con cáncer del déficit fiscal”, dijo el Presidente cuando inició su exposición en el Foro de Madrid esta mañana. Luego de asegurar que romperá con la tradición de que sea el Ministro de Economía quien defienda el proyecto, Milei volvió a arremeter contra los legisladores al afirmar que “a ellos les interesa un pepino los jubilados y la educación pública, solo les interesan sus negocios con la política y la casta. Buscan sumar puntitos con sus discursos”.

El Presupuesto tiene fecha de ingreso al Congreso, según la ley, el 15 de septiembre. Una vez ingresado es girado a la comisión de Presupuesto y Hacienda en donde comienza el debate y el análisis del mismo que incluye la presencia de funcionarios nacionales.

Como en este caso la defensa la hará el Presidente, el encuentro será en el hemiciclo de la Cámara de Diputados la duda que surge entre los bloques de la oposición es si estará abierta a preguntas. Aunque aún no haya una fecha definida, desde el entorno del presidente de la Cámara, Martín Menem, señalan que será “lo más cerca posible de la fecha de ingreso del proyecto”. Desde los sectores con mayor diálogo con la Casa Rosada dicen que lo más probable sea el lunes 16 de septiembre.

En medio de esto, desde los bloques de la oposición la expectativa es baja. “No creo que se acepten preguntas”, explicó un diputado de la oposición que forma parte de la comisión de Presupuesto.

“No esperamos más que show. Es poco probable que acepte preguntas” agregó otro diputado de uno de los bloques de la oposición.

La presencia del Presidente de la Nación será toda una novedad para el Congreso. Desde la vuelta de la democracia en 1983 ese espacio estaba reservado para la Asamblea Legislativa una vez al año con motivo de inaugurar el período de Asamblea Legislativa.

Hubo un tercer diputado opositor que se mostró sorprendido por la estrategia pero de alguna manera la comprendió. “Va a venir, nos va a tirar todo lo que se le ocurra, va a forzar los datos todo lo que pueda y se va a ir. Nos va a decir ratas y no habrá mayores respuestas, no esperamos que haya más que algunos gritos pero lo que diga desde el punto de vista de sus verdades económicas no van a poder ser rebatidas por lo que habrá que concentrarse en el debate real que es el que se va a dar con los ministros”.

No obstante, hay otros legisladores que no son los que integran el bloque de La Libertad Avanza, que ven con buenos ojos la asistencia del jefe de Estado en el Congreso, ya que entienden que “como es la ley más importante no está mal que sea el Presidente quien llame a una asamblea legislativa. Además, claramente el ministro Caputo no quiere venir al Congreso”, agregó.

El presupuesto de Milei va a llegar al Poder Legislativo con el veto a la ley de movilidad jubilatoria y en medio del proceso de insistencia de los legisladores de la oposición. Además, lo más probable es que ya esté aprobado el presupuesto universitario -algo que también dijo que iba a vetar- y rechazado por ambas Cámaras el DNU 656.

