Las tres fichas que se disputan una alianza con Juan Schiaretti en Santa Fe

El exgobernador, Juan Schiaretti, profundiza su plan nacional. La peronista Claudia Giaccone quedó como armadora del partido del cordobés en Santa Fe y suma la tribu a Unidos. A su vez, en la alianza del gobernador Maximiliano Pullaro, Schiaretti ya jugó como aliado del PS y hay intendentes del PJ que siguen de cerca su estrategia.

Así, la lista de amigos del mediterráneo suma volumen en la provincia y da continuidad a la aventura nacional que lanzó el año pasado, como candidato a la presidencia y una propuesta de cortafuegos a la grieta. Ni el kirchnerismo, ni el ajuste extremo del presidente Javier Milei; Schiaretti quiere armar una avenida del medio, con mandato federal y desarrollista, en la que está dispuesto a incluir a todos y todas.



La mujer que se quedó con el sello de Schiaretti en Santa Fe

Quien apuntala ese armado en la provincia es Giaccone, actual secretaria de la Región Centro del Ministerio de Gobierno de la gestión Pullaro. Es exdiputada provincial, dejó las filas del PJ y desde el año pasado tributa para el proyecto nacional del cordobés.



“La franquicia de Schiaretti en Santa Fe somos nosotros”, avisa Giaccone que ya tiene el reconocimiento transitorio de las secretarias electorales, tanto provincial como nacional, del armado del partido Hacemos en Santa Fe. Y cuenta también que en los próximos meses integrará el espacio a Unidos.

“Participé del esquema que llevó a que Omar Perotti gane en la provincia, pero al año me fui porque no compartía el modo cerrado y hasta egoísta de construir. Eligió una modalidad unipersonal para gobernar que no iba en sintonía con lo que habíamos propuesto en el arranque”, sintentizó Giaccone.

La propuesta de la experottista es armar por fuera del esquema partidario del PJ y tiene en la mira la propia experiencia de la Región Centro, el cónclave que reúne de manera regular a los gobernadores de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, que se apuntala frente a temas importantes para el cinturón productivo y reclama a la Casa Rosada en temas como biocombustibles, subsidios al transporte e hidrovía y retenciones.



Las elecciones del año próximo no quedan fuera del radar: “Será un proceso, decidimos armar por fuera del esquema partidario y muchos compañeros se están sumando. Pero todavía falta mucho, incluso las reglas electorales pueden cambiar, es prematuro. Lo que está claro es que queremos un esquema mucho más amplio y lo hablamos con el gobernador (Pullaro) todos los días”, asegura.

Los intendentes reojean a Juan Schiaretti

Mientras tanto, los intendentes del PJ que sobrevivieron a la debacle del peronismo en Santa Fe pivotean entre Axel Kicillof y Schiaretti. Vamos Santa Fe es el sello que nuclea a casi todos los caciques territoriales y desde esa plataforma se formalizó una alianza interna con los senadores peronistas, que hoy controlan la presidencia del Partido Justicialista a través del exsenador Guillermo Cornaglia.

La responsabilidad de gestión los lleva a tener una relación más formal y diálogo abierto con Maximiliano Pullaro. En mayo, incluso cinco intendentes del Gran Rosario tuvieron una reunión con el jefe de la Casa Gris con la agenda ejecutiva sobre la mesa. En la misma línea, cuidan no quedar presos de la disputa nacional de la oposición. Por eso también aceitan el vínculo con el cordobesismo, lo que incluyó un encuentro con el propio Schiaretti.



El socialismo, siempre atento a los pasos del cordobés

Otro socio fuerte del cordobés en Santa Fe y que le dio frutos electorales, es el PS. Cuando lanzó su fórmula presidencial, Schiaretti empalmó la lista Cámara de Diputados para el Congreso. La nómina la encabezó Esteban Paulón, referente y militante LGBT del socialismo y fue presentada como una alternativa para integrar un frente nacional más amplio que Juntos por el Cambio como proponía el sector de Roy Cortina.

Paulón se quedó con la última banca en disputa en la provincia y entró al Congreso para armar un bloque de dos PS junto a Mónica Fein, pero también para articular con el cordobesismo dentro del bloque Federal. Así, también se sostiene y profundiza la alianza con Schiaretti,

