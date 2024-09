Selena Gomez, multimillonaria a los 32 y la mujer más seguida en Instagram

Con un patrimonio neto de 1.300 millones de dólares, Selena Gomez entró según Bloomberg en la categoría de millonaria. Y al mismo tiempo, llegó a los 424 millones de seguidores en Instagram, lo que la convierte en la mujer más seguida de esa red social.



La actriz de 32 años, que comenzó a trabajar a los 7 años en "Barney y sus amigos" y desde hace cuatro años vive "un sueño" protagonizando la serie multinominada " Only Murders in the Building" con Meryl Streep y Steve Martin ( Disney +) tiene una vida muy intensa más allá de las cámaras.



Selena junto al espectacular elenco de Only murders in the building

Muchos recuerdan que Selena reveló en 2015 que tiene una enfermedad autoinmune, lupus, y debió someterse por esta enfermedad a un trasplante de riñón, que le donó una de sus mejores amigas, la actriz Francia Raisa.

En esos momentos, dijo: " Mucha gente tiene miedo de saber. Para mí, me aterrorizo. Cuando me enteré de que necesitaba un trasplante de riñón, casi dije que no quería saber ningún detalle, porque es aterrador ". Sin embargo, su historia de superación es alucinante.

En 2020, creó una compañía de maquillaje, Rare Beauty, que justamente es la que concentra la mayor parte de su fortuna. Selena lanzó Rare Beauty en septiembre de ese año en Sephora. Desde entonces, Rare Beauty ha sido un enorme éxito. En 2022, la empresa generó al menos $100 millones de dólares en ingresos. Según varias estimaciones, generó más de $300 millones de dólares el 2023. Con base en esta cifra, la empresa podría valer al menos $2 mil millones en la actualidad.

Selena es la " cara" de su propia empresa y le pone un sello propio. En una entrevista con Allure, Selena Gómez afirmó : " No se trata de cómo te ven los demás, se trata de cómo te ves a ti mismo. Quiero que todos dejemos de compararnos entre nosotros y comencemos a abrazando nuestra singularidad. La belleza no tiene que ser definida por un me gusta o un comentario, o tu cuerpo. Siempre tuvimos la idea de que esto también se trataría de salud mental y crear un lugar seguro para las personas para conectar."

También enfatizó que su "propósito principal cuando comencé Rare Beauty era romper los estándares poco realistas de belleza que vemos en la sociedad actual", motivado por la "presión sobre nosotros para ser perfectos".

Impactada por el efecto que las redes sociales tienen en la salud mental de los jóvenes, desde su rol de empresaria e influencer, Selena trabaja también activamente para organizaciones de salud mental, con constantes campañas y donaciones .Además, tiene intereses en la plataforma de salud Wondermind y en una empresa de alimentos llamada Gopuff.

Otra fuente de ingresos para Selena es sin dudas su popularidad en redes sociales y justamente, es la mujer más seguida en Instagram. Esto le permite ganar millones de dólares en patrocinios. Al 6 de septiembre, tenía 424 millones de seguidores en Instagram. Parte de su fortuna también proviene de acuerdos millonarios con marcas, como Puma y Coach.

Además, es dueña de varias propiedades en California ( donde está su mansión de 1000 metros cuadrados cubiertos valuada en 5 millones de dólares) y también en Texas, en Estados Unidos.

