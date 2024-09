No solo tienen coronita y juegan al golf los viernes a la tarde, hacen mal su trabajo

Días pasados el Gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro criticó duramente a las máximas autoridades del poder judicial, y a jueces y fiscales que se manifestaron en Rosario, quienes se oponen tenazmente a la reforma jubilatoria necesaria que obtuvo media sanción del senado provincial. En su momento el Gobernador dijo: “Quiero acabar con todos los privilegios, especialmente los de aquellos que más ganan. Y de aquellos que creen que tienen coronita, ya saben quiénes son: los jueces, el Poder Judicial, la decisión de reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones es irreversible. Aquí hay dos opciones: o subes los impuestos o eres más eficiente. La primera reforma es eliminar todos los privilegios. No es justo que quienes más ganan paguen lo mismo que quienes menos ganan. En Santa Fe, el que más gana, más va a pagar, y mucho más".

Sinceramente el señor gobernador se quedó corto, ya que le faltó hablar de la ineficiencia de un poder judicial marcado por la incapacidad. Santa Fe tiene una justicia vetusta, atrasada en el tiempo, colapsada y con jueces y fiscales sin la preparación necesaria para ejercer el cargo, ello lleva a un descreimiento absoluto de la sociedad hacia una justicia que no da las respuestas necesarias.

Los que ejercemos a diario la profesión padecemos ese sistema judicial y nos toca "bailar con las mas fea" que no es otra cosa que tener que explicarle a los clientes el por qué de las demoras interminables en la resolución de una causa o algunos fallos "imposibles" de algunos jueces totalmente inexpertos que al amparo de la política llegaron a un cargo para el cual no estaban preparados.

Cuando el señor presidente de la Corte de Santa Fe dice que no existe coronita, sabe que no está hablando de la realidad, los jueces si tienen coronita, no solo en cuanto a lo que ganan en la actividad o luego cuando se retiran, si no a la hora de responder por sus deficientes desempeños.

Es cierto que hay que cubrir en forma urgente vacantes en los juzgados y en las fiscalías, eso debe ser entendido por el Poder Ejecutivo y se deben arbitrar los medios para que las designaciones sean urgentes, no se puede seguir esperando más.

El Gobernador seguramente se centró en la firme decisión de reformar el sistema previsional, cosa que comparto. pero es importante que sepa que no cumplen bien con su trabajo, que no responden a las expectativas de la gente y que contribuyen al permanente desprestigio del poder judicial.

Si la reunión del día de ayer fue solo para limar asperezas e intercambiar figuritas con vistas en forma exclusiva a la reforma previsional, seguramente va a servir solo para eso, si la misma abarca todos los aspectos de la justicia y el poder judicial de Santa Fe se moderniza y comienza a cumplir la función que realmente debe tener, el recibir a los jueces a las siete de la mañana no solo será un meta mensaje para "marcarles la cancha", si no el comienzo de un tiempo nuevo para beneficio de todos, principalmente de la gente.