Los resultados de la octava fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial del 2026

El martes 10 de septiembre se volvió a jugar una nueva fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial del 2026 en una jornada donde los hinchas de la Selección Argentina tuvo un tropiezo en su visita a la ciudad de Barranquilla.

Teniendo en cuenta esta situación se podría indicar que Colombia, Bolivia, Ecuador y Paraguay fueron los equipos beneficiados en la octava fecha del clasificatorio para la siguiente justa orbital.

¿Cuáles fueron los resultados que se dieron en la octava fecha de las Eliminatorias?

Colombia 2-1 Argentina

Chile 1-2 Bolivia

Ecuador 1-0 Perú

Venezuela 0-0 Uruguay

Paraguay 1-0 Brasil

Así marcha la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

¿Cuál será la siguiente fecha de las Eliminatorias Conmebol?

Fecha 9

Jueves 10 de octubre

17.00 Bolivia vs. Colombia

18.00 Paraguay vs. Ecuador

20.00 Venezuela vs. Argentina

21.30 Chile vs. Brasil

22.30 Perú vs. Uruguay

Fecha 10

Martes 15 de octubre

17.30 Chile vs. Colombia

20.00 Paraguay vs. Venezuela

20.30 Uruguay vs. Ecuador

21.00 Argentina vs. Bolivia

21.45 Brasil vs. Perú

