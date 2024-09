Lionel Scaloni tras la derrota ante Colombia: "Llegó la jugada del penal que el árbitro ha visto y a partir de ahí se jugó muy poco"

En la calurosa tarde del martes 10 de septiembre, la Selección Argentina se midió ante Colombia en un encuentro que corresponde a la octava fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial del 2026.

Luego de los 90 minutos disputados en el estadio Metropolitano en Barranquilla, el entrenador del combinado nacional, Lionel Scaloni entregó su análisis sobre el golpe sufrido en condición de visitante.

"Tengo que felicitar a Colombia, que ganó. Nosotros creo que hicimos un buen paritdo, acorde con las circunstancias que vinimos a jugar. Poco más que decir. Hay que levantar la cabeza, como siempre decimos, y seugir. La línea del equipo fue positiva más allá de la derrota. Dimos la cara en todo momento, pudimos incluso ganarlo, pero llegó la jugada del penal que el árbitro ha visto y a partir de ahí se jugó muy poco", dijo.

En esta sintonía, Scaloni se refirió al polémico penal cobrado por el árbitro chileno. "Bienvenido por ellos que le han cobrado el penal y nada más que decir. A veces te toca para un lado y a veces para el otro. El triste y lamentable que después del penal el partido prácticamente no se ha jugado, eso fue lo que me molestó", agregó.

"Cuando un partido es tan igualado, a veces se define en este tipo de jugadas y eso fue lo que pasó. Ese penal decidió el partido. Él y los cinco del VAR vieron penal, el resto no. El fútbol es un deporte en que hay que mirar lo que te rodea, y lo que hizo Muñoz te dice todo, él no protesta en ningún momento. Ya está, no hay que darle mucha vuelta. Sí es cierto que condicionó el partido. A nivel psicológico a ellos les dio un empujón y a nosotros nos puso nerviosos", remarcó.

El nacido en pujato indicó que en la jugada puntual aparentemente había un toque y ese suceso condicionó el encuentro. "Son cosas que yo no voy a cambiar, pero creo que es algo a mejorar. Parece que te llaman y lo tenés que cobra", cerró.

Fuente: 442