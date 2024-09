Marisa Brel habló con una figura de Sex and the City y fue viral

La periodista Marisa Brel se encontró con la actriz Sarah Jessica Parker en el set de Sex and the City de Nueva York y no pudo contener la emoción, revelando en redes sociales que se trata de su "inspiración".



A través de su cuenta de Instagram, Marisa Brel compartió dos videos que rápidamente se hicieron virales por el contenido inesperado. En un primer lugar, mostró que se encontraba en el set para el spin-off de Sex and the City y sabiendo que se iba a encontrar con la aclamada actriz de 59 años.



Así, primero y desde lejos consiguió captar a la intérprete de Carrie Bradshaw junto a John Corbett en su papel de Aidan Shaw. Junto a este reel, escribió: "Sarah Jessica Parker hereeeeee. Mirennnnn!!! Emocionada es poco!", dejando en claro la felicidad que le generó poder vivir este momento.



Luego, directamente consiguió acercarse e intercambió unas pocas palabras. "Y un día… Crucé unas palabras con la mujer que inspiró durante décadas a millones de mujeres del planeta sin importar edades ni religiones ni culturas ni nacionalidades. Y lo seguirá haciendo de por vida. Todas amamos a Sarah Jessica Parker", concluyó.

Fuente: Pronto