El futuro de la Corte de Santa Fe, entre el "consenso" y los cruces de planillas

Lejos de aplacarse, el impulso otorgado por el gobierno provincial al proceso para renovar la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe cobró fuerza luego del encuentro de Maximiliano Pullaro con los ministros del Tribunal. Fracasadas en primer término las gestiones para conseguir las renuncias que se les reclaman invocando motivos de edad y mientras evalúa los mecanismos a utilizar para lograrlas, el gobierno aún alienta la expectativa de una salida consensuada. Mientras tanto, desde una y otra trinchera de una suerte de guerra no declarada, el intercambio de chicanas se complementa con el de estadísticas y planillas que oportunamente salen a la luz pública.

Las primeras refieren al desempeño de los juzgados de la provincia, y fueron reclamadas por el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, al término de la reunión del domingo pasado, invocando el compromiso de la Corte de proporcionarlas de inmediato. Pero la respuesta formal remitida por la Corte al inicio de la semana hábil fue que esas planillas, requeridas en el mes de enero, habían sido enviadas a principios de febrero.

Según el gobierno, esa información estaba incompleta. "Era para poder hacer una planificación sobre los cargos que vamos a nombrar, que no son cargos baratos. ¿Cuál fue la la contestación del Poder Judicial? Mandarnos todos los cargos que estaban vacantes. Entendimos que no era lo correcto. Nos costó mucho construir esa información porque es información interna de otro poder", sostuvo el gobernador, en alusión a que las estadísticas de movimiento de expedientes remitidas se limitan precisamente a esos juzgados, y no a la totalidad. Desde la Corte, no obstante, ya en la contestación inicial se habían puesto a disposición para hacer todas las aclaraciones o ampliaciones que fueran requeridas, cosa que no ocurrió desde entonces hasta ahora.

Zonas de disputa

Otro episodio se generó a partir de declaraciones del propio Bastia, también el domingo a la mañana. "Los jueces de Santa Fe no aportan al Iapos, porque tienen un régimen jurídico privilegiado... Los judiciales que ingresaron hasta 2018 no pagan Impuesto a las Ganancias", espetó, mientras les reclamada a los magistrados "ejemplaridad" en el cumplimiento de la ley, y aceptar retirarse cumplida la edad de 75 años que marca la Constitución Nacional (cabe aclarar que la provincial habla de 65, pero que ese límite fue declarado inconstitucional en el amparo presentado en su momento por Casiano Iribarren).

El funcionario de Pullaro también habilitó otro terreno de disputa al marcar que, según su punto de vista, se debería revisar el actual esquema de "enganche" de los sueldos judiciales que se pagan con fondos del Estado de Santa Fe, pero se definen en la Justicia nacional. "Esto se debe revisar. No debe quedar atado a una arbitrariedad ajena a la Provincia y menos aún, fijada por un Poder Judicial que pareciera que el único vínculo que tiene con el resto de los santafesinos es el presupuesto", remarcó Bastia.

Conviene recordar que esta suerte de "enganche" es el resultado de una pulseada mantenida en su momento por los jueces con el entonces gobernador Carlos Reutemann, que incluso se canalizó a través de un verdadero paro de los magistrados.

En cuanto al Iapos, las estadísticas que se manejan desde la Justicia refieren a la totalidad del Poder Judicial, e indican que solamente un 10 % de sus miembros no aporta a la obra social. La inmensa mayoría sí lo hace.

En todos los casos, como se remarca (argumento que aplica también a la creación de cargos), no se trata de resortes que estén en manos del Poder Judicial, sino que se trata de disposiciones legislativas que, en todo caso, deberían ser suprimidas o modificadas por esa misma vía.

Y en cuanto al Impuesto a las Ganancias, también como producto de una pulseada política e institucional de muchos años, la Corte se escuda en que los jueces están legalmente obligados a pagar el gravamen desde 2017, tal como dispuso el Congreso nacional para modificar el cuadro de situación y, a la vez, no afectar derechos adquiridos. En función de ese diseño, de manera progresiva y a medida que se renueve el plantel, todos los jueces terminarán afectados por esa carga tributaria. A la fecha, en Santa Fe hay 1415 agentes del Poder Judicial que pagan Ganancias.

"No fue para incomodar"

En sus primeras declaraciones después de la reunión que mantuviera el fin de semana con miembros de la Corte, el gobernador aclaró que el inédito horario y día elegidos para el encuentro – domingo, a las 7.30 de la mañana- no fue para incomodar, sino producto de una agenda apretada. "No fue algo que se hizo para molestar a nadie – aclaró el mandatario-; se ofrecieron diferentes alternativas porque teníamos un día muy intenso y, gustosos, los jueces fueron el domingo a la mañana", contó.

Pullaro habló con la prensa este miércoles, después de participar de la subasta de bienes decomisados al delito que se realizó en la Estación Belgrano, en esta ciudad. Y consultado sobre la situación de los ministros que exceden en edad el límite constitucional, el mandatario ratificó la decisión de renovar el máximo tribunal. Habló de "ciclos cumplidos", sin embargo, pareció desestimar el camino de concretar tal recambio de manera compulsiva (por decreto o juicio político). En cambio, habló de que será a través del "diálogo interpoderes" y con los partidos políticos. "Los hombres públicos no nos vamos cuando queremos de los cargos; nos vamos cuando marca la ley y cuando marca la Constitución", sostuvo el gobernador, en alusión directa a las expresiones que había tenido el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, cuando dijo que se iría del tribunal en el momento que él quisiera.

- ¿Cree que por cuestiones legales se tienen que ir los ministros? - se le preguntó-

- Nosotros somos muy respetuosos del trabajo que hicieron estos ministros durante estos treinta años. Como somos muy respetuosos, tenemos un diálogo institucional. (Pero) entendemos que hay corrientes nuevas, que hay miradas nuevas que hacen que el Estado sea más eficiente y ágil; que reduzca los costos y que en definitiva, termine brindando mejores servicios. La democracia es un sistema sumamente dinámico en Argentina y en cada lugar del mundo, que hace que las personas cumplamos un rol en determinado momento. Somos muy respetuosos de lo institucional; por eso, en ningún momento hubo ninguna falta de respeto por parte nuestra. Pero entendemos que en muchos casos hay procesos que se están cumplimentando. Pero esos procesos, para que puedan culminar, van a ser en función y en el marco del diálogo. El diálogo, por supuesto, con los poderes y también con las fuerzas vivas de la provincia de Santa Fe que tienen representación parlamentaria. Indudablemente, hay procesos que en la vida se terminan, y entendemos que éste también.

El mandatario no dejó dudas respecto del recambio inexorable que plantea para la Corte, pero la salvedad de que será "en el marco del diálogo" no sólo interpoderes, sino también con los partidos que cuentan con representación legislativa, pareciera confirmar que así como es imprescindible una estrategia que materializar la renovación, también es necesario un acuerdo político con todos los sectores del oficialismo y de la oposición, para convenir los nombres de quienes serán los reemplazantes de los ministros que dejen sus cargos.

CON INFORMACION DE EL LITORAL.