A Davoo Xeneize se le acabó la paciencia con Diego Martínez: "Se mandó bastantes cagadas"

Boca Juniors volvió a sufrir una durísima derrota en la Liga Profesional luego de perder 2 a 1 ante Racing en juego que se desarolló en el estadio presidente Perón.

Teniendo en cuenta este asunto, Davoo Xeneize realizó una fuerte crítica al equipo conducido por Diego Martínez, quien no ha cosechado resultados representativos tras su eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana y por supuesto la despedida del equipo en las semifinales de la Copa de la Liga.

Tras una nueva caída en el campeonato, el streamer no tuvo compasión y dijo:“Está perdido. Se mandó bastantes cagadas en los últimos partidos. Está pasando su peor momento desde que llegó”, aseguró.

“Contra Racing hizo mal los cambios y, aparte, es impresionante los problemas que tiene Boca para marcar la pelota parada. Martínez termina subestimando mucho lo defensivo. Se preocupa mucho por la posesión de balón, pero Boca defensivamente es un desastre y eso es su responsabilidad”, cerró.

El análisis del DT de Boca tras la derrota

"Si da bronca. Es lo que toca y lo que hay. Se debe mirar adelante no buscar responsbale, los responsables somos todos. Necesitaremos estar más justos para que no nos vuelva a suceder", dijo

En este escenario sostuvo que en el fútbol argentino hay muchísima paridad y además es un certamen bastante difícil. "Hoy enfrentamos a un rival muy intenso, pero a pesar de esa intensidad el equipo logró salir de situaciones con buen juego y control. Estar ganando y no poder sostenerlo es algo que me da mucha bronca. No sostener lo bien que el equipo lo estaba haciendo", añadió.

Fuente: 442