Todo indica que cobraron €500 diarios "solo de viáticos"

Pese a la denuncia de este medio, desde la Municipalidad no salieron a aclarar cuánto cobraron de viáticos los funcionarios que hace pocos días viajaron a Alemania a un encuentro intrascendente y que a todas luces fue al solo efecto de hacer turismo o vaya uno a saber la razón. Tres funcionarios de los cuales dos no tienen ni idea del tema que se trató y vaya uno a saber el por qué se los premió con un viaje caro e innecesario. En una ciudad en donde hacen falta tantas cosas, en donde no se hacen obras supuestamente por falta de dinero, el intendente les dio un regalito a los funcionarios y les dije: Gasten muchachos, total paga la gente.

Damos por hecho que los que en off nos manifestaron es cierto ya que nadie de la Municipalidad salió a desmentirlo ni a mostrar los números reales de un gasto a todas luces innecesario. Siempre estamos dispuestos a escuchar a los responsables y que nos cuenten la verdad, la misma será publicada como nos caracteriza desde hace más de 10 años.

Hace pocos días una delegación de Rafaela concurrió a Alemania, más precisamente a la pequeña ciudad de Waldbronn. La actividad formó parte de la iniciativa “Cooperaciones Municipales para la Sostenibilidad”, la actividad fue "aparentemente" costeada por la ONG alemana Engagement Global.

En las últimas horas circuló una fuerte versión en los pasillos del Concejo Municipal que en dicha actividad, en la que viajaron la secretaria de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo Patricia Imoberdorf, el director del Instituto para el Desarrollo Sustentable, Enrique Soffietti y el secretario Privado de Intendencia y Comunicación, Ivan Viotti, los funcionarios cobraron de viáticos casi 500 Euros por día, por lo que la actividad no fue, de ser como dicen algunos concejales de la oposición, para nada gratis y le salió al municipio una suma más que importante de dinero.

También se comentó que existe mucho malestar en la comunidad educativa de la UnRaf ya que el lugar que ocupó el hermano del Intendente Viotti debió ser ocupado por alguien de la casa de altos estudios y no por un funcionario de menor rango como lo es Iván Viotti.

Nuestros informantes también nos manifestaron que más allá de los viatico percibidos, la Municipalidad costeó otros gastos que implicaron el viaje, por lo que entendemos se debe dar una inmediata respuesta por parte del Ejecutivo municipal y transparentar los números que demandó un viaje muy poco productivo para la ciudad y que si es como lo manifiestan algunos integrantes de la oposición, bastante caro le salió a los rafaelinos el viaje en cuestión.

Quisimos consultar a diferentes funcionarios de la administración Viotti y como de costumbre no tuvimos respuestas, por lo que ofrecemos al señor intendente o a sus funcionarios responsables la oportunidad de que se aclaren estos interrogantes en forma concreta y oficial,