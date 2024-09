La inesperada confesión de Jimena Monteverde sobre su matrimonio

Pese a no sentarse en la mesa, Jimena Monteverde es una gran partícipe del programa de Juana Viale, ya que suelen bromear y tomarse tiempo para interactuar. Fue así como el último fin de semana la conductora indagó sobre su vida privada y se llevó una gran sorpresa al hablar de su matrimonio.

Sucede que la conductora presentó a todos sus invitados y luego procedió a dedicarle tiempo a la cocinera, quien suele darle frescura al programa con su interacción. Allí, entre algunas preguntas, terminaron indagando en la vida amorosa de ella y cómo es su relación con Mariano Monteverde.

Es que, para distender a sus invitados, Juana Viale suele utilizar a Jimena Monteverde. Es por eso que bromeó con ella para que todos comiencen a soltarse: “Quiero saber si alguien conoce tu cuerpo como lo conoce el mío Gino Bogani”. Antes de que diga algo, volvió a meterse en la conversación: “Tu marido...”.

De este modo, la cocinera se prendió a la broma y tiró: “Y... hasta ahí. Seguramente Bogani te conoce mucho mejor”. Más allá de este momento distendido, José María Muscari, integrante de la mesa como invitado, se metió a la conversación y consultó sobre su vínculo.

“Es un tema recurrente cada vez que vengo... ¿Hace cuánto tiempo están con tu marido?”, consultó el productor. A todo esto, Jimena Monteverde no temió al realizar la confesión de hace cuánto tiempo son compañeros de vida con su esposo: “31 años”.

Por supuesto que el hecho de revelar esa cantidad de años generó comentarios de todo tipo sorprendidos y halagando por el tiempo juntos. Tanto es así que incluso Juana Viale bromeó con la cocinera con una comparativa: “Casi como Nuevediario”.

Fue así como Jimena Monteverde consideró que les “deberían dar un premio”, lo que divirtió a todos. Hace un tiempo, ella confesó estar muy enamorada de su pareja e incluso está dispuesta a reafirmar la decisión con una renovación de votos “Es una elección de vida y soy totalmente feliz. El que me conoce sabe que no estoy buscando nada. Soy re jodona, pero saben que nunca ha pasado nada que no quiera”.

Fuente: El Trece