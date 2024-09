Pullaro elogió a Gastaldi y valoró su renuncia a la Corte de Santa Fe

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, valoró “profundamente” la actitud de María Angélica Gastaldi, que anunció su renuncia a la Corte Suprema de Justicia el próximo 2 de abril de 2025, y la calificó como “una persona íntegra, que está acorde a lo que dice la Constitución de la provincia y las leyes vigentes”.

“Valoro profundamente la hombría de bien que tiene la Dra. Gastaldi. Una persona íntegra, que está acorde a lo que dice la Constitución de la provincia y las leyes vigentes. Da un paso al costado después de un intenso trabajo en la Justicia”, expresó este miércoles, en el marco de una recorrida por el Laboratorio de Investigaciones Farmacéuticas (LIF).

El mandatario, que impulsa con insistencia una renovación de la cabeza del Poder Judicial santafesino, insistió en que “necesitamos una Justicia más eficiente, que pueda dar más respuestas a la sociedad, y que en esa eficiencia pueda ser menos costosa para la provincia”, y consideró auspicioso “que un miembro de la Corte entienda el proceso que se va dando en la provincia”, y aplicó el mismo adjetivo a Gastaldi y a Mario Netri, que dejará su cargo el 1 de diciembre: “Son personas íntegras y de bien”.

En cuanto a la cobertura de las dos vacantes que se van a producir a partir de estas renuncias (y, eventualmente, de las que el Ejecutivo espera se repliquen en otros miembros de la Corte que superan los 75 años de edad), “no hay nombres todavía. A los nombres los vamos a evaluar con la vicegobernadora, en rondas de consultas primero con los partidos de Unidos, y luego con los demás que tienen representación parlamentaria”.

Pullaro remarcó el credo que invoca en esta materia: “Debemos tener una Justicia moderna, y una mirada que la renueve con criterios de eficacia, que pueda dar una respuesta. Hoy sentimos que eso no existe”.

“Quiero ser claro: cuando comenzó nuestra gestión lo primero que pedimos fue un análisis de productividad de cada área judicial para planificar cargos”, remató.

Vacantes y presupuesto

Precisó que “pedimos datos de juzgados, de cámaras, y no tenemos al día de hoy esas respuestas. La respuesta es sobre las vacantes”.

Al respecto, indicó que “estamos trabajando para nombrar de manera eficiente, reestructurar. Y para que a la sociedad y a la Provincia no le salga tan caro tener una Justicia que no sea eficiente. No vamos a aplicar el criterio de ‘hay tantas vacantes y las vamos a cubrir’. Las vamos a cubrir de acuerdo al cúmulo de trabajo”, corroboró.

En otra respuesta a los planteos formulados desde el Poder Judicial, Pullaro reiteró el argumento de que “cuanto estamos reviendo la obra pública, en seis meses gastó el 107 % del presupuesto para todo el año. No es que me van a venir a apretar diciendo que ‘no tenemos presupuesto’. Yo cumplo a rajatablas con la ley, y en función de lo que indica la ley, a ningún poder del Estado le falta un centavo. No me van a venir a apretar cuando ejecutaron todo en 6 meses”, insistió.

Por otra parte, y a manera de contrapropuesta, desafió: “Si no están en condiciones de claridad de ejecuciones al ritmo necesario, transfieran las obras al Ejecutivo, que va haciendo una planificación, como hacemos en toda la provincia. Si te gastás en medio año el 107 % del presupuesto, tienen que reclamarle a quien corresponda. No me pueden trasladar el problema”.

