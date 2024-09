Advierte el PJ que el Presupuesto Nacional discrimina fondos previsionales para Santa Fe

"El proyecto de Presupuesto Nacional enviado al Congreso discrimina a Santa Fe y a las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales" advirtió el diputado provincial Walter Agosto al ingresar un proyecto de declaración expresando "su preocupación y rechazo del tercer párrafo del artículo 59º del proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional para el Ejercicio 2025". Allí dispone que sólo podrán requerir el pago de los anticipos a cuenta aquellas provincias que tuvieran un déficit reconocido, establecido en un acuerdo con ANSES, que corresponda al ejercicio 2021 o posterior.

"Esa redacción lejos de resolver el problema del financiamiento de las cajas de jubilaciones no transferidas al ámbito nacional, se las vuelve a discriminar", aclaró el legislador en la minuta. "Si bien de manera genérica se restablece el financiamiento a estos organismos previsionales, sólo podrán requerir el pago mensual aquellas provincias cuyas cajas tuvieran reconocido y acordado con Anses, el déficit correspondiente al ejercicio 2021 o de un año posterior. Esta cláusula, si no se modifica, vuelve a excluir del financiamiento a las 13 cajas no transferidas, incluida Santa Fe, puesto que, de acuerdo a la información que hemos recabado, ninguna de las 13 provincias tiene acordado el déficit de 2021. Mucho menos de 2022 o 2023", expresó.

Sin financiamiento

El ex ministro de Economía recordó que "el Gobierno Nacional, a partir de enero de este año, no sólo suspendió las transferencias mensuales que realizaba Anses a las provincias, sino que anunció el cese de hecho del financiamiento de las cajas provinciales durante el resto del año. Asimismo, dictó en marzo el DNU N°280/24, el cual excluyó de la prórroga del Presupuesto Nacional 2023 -para el ejercicio 2024- los artículos 92, 93 y 94, que establecían el procedimiento de determinación y pago del financiamiento mensual de Anses a estas cajas provinciales, así como el mecanismo de actualización".

Destacó además que Santa Fe ya no sólo no percibe el aporte nacional acordado oportunamente, sino que la provincia continúa resignando recursos coparticipables que se afectan al financiamiento de Anses, para pagar las jubilaciones nacionales y de las provincias que transfirieron sus cajas a la nación. Agosto señaló que "el monto que se le detrae a Santa Fe de la coparticipación para financiar a Anses, es equivalente al déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia."

Recordó que además Milei vetó la ley de movilidad jubilatoria, que con un alto grado de consenso fue votada en el Congreso de la Nación, que disponía no sólo la recomposición de los haberes jubilatorios, sino que también instruía a la Anses a cancelar la totalidad de las deudas que mantenía con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado Nacional.

"El artículo 59 del proyecto de presupuesto, tal como está redactado, consolida una sucesión de hechos que resultan perjudicial para los intereses de la provincia. "Es imprescindible que el Gobierno Provincial promueva un firme y urgente reclamo para modificar dicho artículo durante trámite parlamentario de la ley de leyes", pidió.

Sacar la firma

Por su parte, la diputada Celia Arena, titular de la bancada de Hacemos Santa Fe, solicitó al Poder Ejecutivo que haga las gestiones correspondientes para retirar a Santa Fe del Pacto de Mayo. Es ante el anuncio del presidente Javier Milei durante la presentación del Presupuesto 2025 de someter a las provincias a un ajuste de 60 mil millones de dólares.

"El gobierno nacional eliminó las transferencias que le corresponden a Santa Fe para financiar el tan mentado déficit de la Caja de Jubilaciones, eliminó el Fondo de Incentivo Docente que formaba parte de los salarios de los maestros santafesinos, eliminó los subsidios para el transporte del interior, eliminó la obra pública pese a los acuerdos anunciados por el gobernador. Incumplió todos y cada uno de los pactos con los que se comprometió y ahora quiere que las provincias ajusten aún más. ¿Cuál es el sentido de mantener la firma en el Pacto de Mayo?", se preguntó.

Arena recordó que el punto 3 del Pacto de Mayo establece avanzar hacia "la reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno". Finalmente, la legisladora peronista afirmó que "la reforma de la Caja de Jubilaciones en la práctica fue un adelanto del ajuste que exigió el presidente Milei".

CON INFORMACION DE ELLITORAL.