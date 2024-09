Martín Racca: "Viotti lleva adelante un modelo basado en la desinformación"

La sesión de este jueves comenzó con el tratamiento sobre tablas y posterior aprobación de la ordenanza sobre el Convenio entre la Municipalidad y la Dirección Provincial de Vialidad, con el que la primera se compromete a ejecutar la obra “Alcantarillas de tubos e iluminación” durante el ejercicio 2024. Una vez constituido en comisión el Cuerpo, la concejal Mabel Fossatti expresó: “Esta es una solicitud del Departamento Ejecutivo para que autoricemos este Convenio y poder continuar con esta obra tan largamente anhelada y gestionada por el sector empresarial que es el Camino N°6, el que vinculará a todo el sector industrial con la Variante Rafaela aportando una comunicación mucho más fluida para la salida y entrada de materias primas y productos elaborados. Una obra que fue solicitada hace mucho tiempo y en la que el Gobierno provincial asumió el compromiso en el mes de enero”.



Después, la primera minuta de la mañana fue la relacionada a los hechos producidos el domingo 8 del corriente en el que hubo un altercado entre un agente de la Guardia Urbana y un hombre que se encontraba en calle Garrappa de barrio Belgrano. Según lo informado, hubo una fuerte gresca entre ambos, ocasionando en el delincuente múltiples traumatismos faciales y de cráneo, por lo que debió ser hospitalizado. En el documento, la oposición solicita se informe qué capacitaciones recibe el personal de la fuerza para actuar ante este tipo de situaciones, cómo debe actuar el personal de la Guardia Urbana ante agresiones recibidas según su protocolo de trabajo y si ante la situación ocurrida se analizará la incorporación de nuevo equipamiento para la defensa y accionar del personal, entre otras cosas.



El concejal Martín Racca primero aclaró la temporalidad del proyecto. “Nuestro equipo decide presentar el proyecto antes de que esto tome estado público, digo para que no haya susceptibilidades. El motivo es trabajar con un objetivo claro. De cada $10 que el contribuyente rafaelino aporta a la Municipalidad, $1 va a la GUR, fuerza que se fue fortaleciendo y que tiene un trabajo cercano al vecino. Luego de este acontecimiento, nos preocupaba lo que se llama “seguridad en la escena”, qué sucede ante hechos de violencia con otros compañeros municipales, como se los protege y los cursos de capacitación que se llevan adelante para manejar esas situaciones complejas”, expresó.



Luego, con duras críticas hacia el intendente, Leonardo Viotti, hizo referencia a la situación generada con respecto a la apreciación que el Ejecutivo hizo respecto al rol de la Fiscalía Regional ante estos hechos, y que tomó estado público. “Desde lo institucional, para mí es un hecho gravísimo. Es inaudito lo que sucedió. Que el Dr. Carlos Vottero, el jefe de los fiscales, salga a decir lo que manifestó, me deja un interrogante importante. Por otro lado, el Intendente hace una carta abierta explicando lo inexplicable, desinformando. Le dejo una definición que a lo mejor no la sabe, la de gobernanza. En la gobernanza hay toma de decisiones informadas. Se informó que 'liberaron al delincuente y procesaron al agente municipal'. Infórmese. La gobernanza es el cumplimiento de las regulaciones en el marco de la ley, también es confianza pública. Y, por otro lado, el Intendente tiene algo que se llama deberes de funcionario, que es hacer cumplir las normas. Proteger los intereses del Municipio - no los personales ni los partidarios-, y mantener la confidencialidad si la información es sensible. También están los deberes éticos, que significa evitar los conflictos, porque cuando era concejal opositor, se cansó de cuestionar a los ejecutivos de turno y los responsabilizaba. Está claro que esto no empezó el 10 de diciembre, pero si no trabajamos de manera integral en un tema tan complejo como la inseguridad, con todas las instituciones que abordan el problema, ¿qué se hace? Lo que se hace es una carta abierta explicando lo inexplicable. Para mí, con la carta abierta, tendría que haber pedido disculpas” fue el monólogo de Racca.



También se expresó su par, Paz Caruso: “Nos preocupa realmente como se resguarda la integridad del personal municipal. Estas cosas antes no sucedían, o si sucedían nunca me enteré, porque estoy segura de que el personal municipal tenía la cobertura técnica y administrativa frente a estas situaciones y hoy eso, no está sucediendo”. Sin ninguna objeción por parte del oficialismo, el proyecto fue aprobado.



El orden del día continuó con la minuta con la que la oposición solicita información al Ejecutivo sobre la tala de tres eucaliptos y una tipa por parte de un particular en un terreno privado, ocurrido recientemente en el barrio 17 de Octubre. Específicamente, solicitan saber si se llevaron a cabo acciones desde el Municipio con esta extracción en las inmediaciones del Canal Sur, si alguna de sus áreas intervino en la emisión de los permisos necesarios para llevarlas adelante, y si la Municipalidad está realizando los controles adecuados para proteger los espacios verdes y cumplir con las leyes ambientales, entre otras cosas.



“Este proyecto surge luego de que un grupo de vecinos y algunas organizaciones se hayan comunicado con nosotros. Lo que estamos pidiendo es un informe sobre cómo intervino la Municipalidad en este hecho. A los vecinos les digo que gracias a su accionar, se han podido salvar algunos otros árboles”, dijo Racca, leyendo luego algunas disposiciones particulares del Código Urbano para esta área. Una de ellas, por ejemplo, establece que “las edificaciones no podrán alterar las copas de los árboles existentes debiendo ajustar las alturas, formas y tamaños de los mismos. El DEM podrá autorizar podas racionalizadas como un análisis en cuanto a si se puede sacar o no”.

“Lo que estamos preguntando es si se llevaron a cabo adelante estas actuaciones entendiendo que fue un privado el que accionó. Es oportuno aclarar que más allá de que pertenezca a un espacio privado, a veces no se pueden tocar los árboles y hay que pedir autorización al Municipio”, aclaró el concejal.

Por su parte, la concejal oficialista, Carla Boidi leyó lo que el edil opositor ya había leído. “Ni bien se comunicaron los vecinos me comuniqué con el área correspondiente que es Obras Privadas-Espacios Verdes y constataron que lo sucedido fue en ámbito privado. El procedimiento correcto hubiera sido presentar un expediente en Obras Privadas de lo que se quería edificar y extraer. Esto no sucedió. No hubo autorización porque no hubo expediente, entonces el área del Ejecutivo accionó como debía ser. Como primera medida se suspendió la extracción, se le exige al privado que presente estas cuestiones y se le envía al juez el informe completo para que defina la multa. Quería destacar el procedimiento correcto del Ejecutivo con las áreas correspondientes”, explicó.



“La concejal Boidi claramente no me escuchó porque acaba de leer lo que yo leí”, dijo luego Racca. Y se sumó Caruso: “Normativas hay muchas y el Municipio tiene la responsabilidad de hacer control. Por supuesto que no se puede anticipar una decisión que tome un privado. A la ciudadanía hay que concientizarla, no todo el tiempo amenazarla con la multa, porque parece que esa parece ser la lógica de esta gestión. No existen las campañas de concientización. El rol del Estado es concientizar. Les aseguro que, si concientizan, van a ahorrar muchos recursos, pero si el objetivo es hacer multa y recaudar, la ciudadanía no va a mejorar”.

Y Boidi, ante los dichos de Racca, se defendió antes de votar: “Di lectura del artículo en su totalidad, complementando lo que había dicho el concejal. Y, además, quería comentar que el accionar del Municipio fue inmediato, obviamente hay que trabajar la prevención, pero también hay que accionar. Asimismo, concientizar a los ciudadanos de que hay un procedimiento, y tenían que pedir autorización como corresponde”.

Siguió el turno para la minuta en la que se solicita al Ejecutivo informe los programas educativos vigentes dependientes del Departamento de Inclusión Educativa, cantidad de destinatarios activos que participan en cada uno, docentes y estudiantes avanzados empleados en dichos programas, modalidad de contratación, sueldo o valor hora abonado, y la cantidad y el detalle de los espacios donde se dictan las clases inherentes a cada programa.



Como miembro informante, la concejal Valeria Soltermam hizo primero un fuerte descargo hacia la gestión política provincial y nacional, y también local. “Ayer estuve en uno de los espacios donde se dictan las clases de apoyo del programa Inclusión Educativa, que ahora funciona en la vecinal del barrio 2 de Abril. Ahora todo recae sobre la voluntad de los docentes, de la presidenta vecinal y de los propios alumnos, pero no por la intervención del Estado. Un Estado que los sacó del DIAT, donde trabajaban en un espacio adecuado divido por edades y con acceso a internet y los llevó a una vecinal donde el movimiento es permanente. En el parrillero están dando clases; en el sector donde se hacen los pollos ahí está Inclusión Educativa con el programa de Alfabetización y el acompañamiento a alumnos de 1° y 2° año. Todo recae en los docentes que hoy están cobrando $3000 la hora. No podemos después salir a decir que hay una gran apuesta en educación. No podemos quedarnos callados cuando vemos cómo se desfinancian programas históricos y modelos a nivel nacional. Nuestro bloque no quiere que se pierdan más cosas”, expresó en tono crítico hacia la política educativa de la gestión de Viotti.



En relación a su pedido de información, la concejal Alejandra Sagardoy hizo entrega al secretario Nicolás Abdala de un informe que le facilitó la secretaria de Educación y Cultura para que "lo puedan leer y hacer todas las consultas necesarias”.

Seguidamente, se trató la minuta del bloque opositor con la que también solicita al Departamento Ejecutivo Municipal evalúe la posibilidad de ejecutar las sendas peatonales de hormigón y rampas con losetas podotáctiles faltantes en el tramo de Av. Mitre desde calle Tucumán hasta Francia, considerando que actualmente las cuadrillas se encuentran trabajando en el sector con obras de mantenimiento del adoquinado. También, que se avance con el correspondiente mantenimiento de la señalización horizontal en todo el tramo mencionado”.

Al respecto, Caruso denunció la falta de ejecución presupuestaria por parte de la Secretaría de Gobierno en lo que hace a políticas de seguridad vial y control del tránsito. “En esta sesión, hay tres minutas que van dirigidas al área de Ingeniería de Tránsito del Municipio encargada de planificar las acciones de intervención en seguridad vial, semaforización, nomencladores y señalización vial, es un área muy importante y me quiero basar en su presupuesto porque es la herramienta de control que tenemos como concejales acerca de cómo están llevando a cabo el Ejecutivo y el Municipio su gestión. El área de Ingeniería de Tránsito tiene un presupuesto de 335 millones de pesos para este año. ¿Sabe el oficialismo, que incluso estuvo haciendo minutas para que se ejecuten algunas acciones, cuánto lleva ejecutado el Municipio en seis meses en esta área? El 3%, cuando la bandera de campaña de Viotti fue la seguridad vial. Solamente haciendo controles y sacando motos no va a bajar la accidentología. ¿Están haciendo controles de velocidad?, ¿sobre el uso del celular?, ¿están haciendo obras de seguridad vial?, ¿señalización? Seguramente no. Con un 3% de ejecución del presupuesto en seis meses, no. Para ciclovías y ciclocarriles en el presupuesto hay 192 millones de pesos. ¿Vieron cuanto ejecutó el Municipio este año? Cero. Así estamos. Nada más señor Presidente”.



No hubo respuestas del oficialismo. ¿El que calla otorga?

DEL OFICIALISMO

También se aprobó el proyecto a través del cual los concejales oficialistas solicitaron al Ejecutivo disponga la instalación de señalética que indique la reducción de velocidad en las inmediaciones de la Escuela Particular Incorporada Nº 3128 “25 de Mayo” del barrio Malvinas, y considere la designación de un agente de tránsito en los horarios de entrada y salida de los estudiantes con el objetivo de regular el flujo vehicular y garantizar la seguridad vial.

Y, por último, se votó con unanimidad el proyecto a través del cual se solicita al DEM “demarcar las sendas peatonales en las inmediaciones de la E.E.T.P N°460 "Guillermo Lehmann", considerar la ampliación y el reordenamiento del estacionamiento de moto vehículos de dicho establecimiento, y construir rampas de accesibilidad en las calles Pueyrredón esquina Ameghino y Agustín Álvarez esquina Alvear.



Antes de votar esta última minuta, el concejal Racca justificó su voto reconociendo que los concejales oficialistas habían avalado con dos pedidos lo que acababa de exponer su compañera Paz Caruso “con la subejecución presupuestaria de un área del Municipio”.

Con información de La Opinión