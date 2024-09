Violencia de género: se filtraron más videos de Néstor Ortigoza maltratando a su ex pareja

Este mismo viernes, se filtraron nuevos videos que complican aún más al ex futbolista, Néstor Ortigoza, quien fue denunciado y acusado por violencia de género hacia su ex pareja, Lucía Cassiau.

En esta nueva prueba audiovisual, se ve una discusión entre ambos individuos en la que ella remarca y se demuestra golpeada. En las imágenes es visible la boca ensangrentada de Cassiau.

“Así me dejó... me está cagando a trompadas, no se quiere ir. No quiero estar más con él, me tiene cansada con su violencia. Que se vaya. Me está cagando a palos”, expresa la mujer con una voz muy agitada, mientras se lo ve al ex dirigente del Ciclón sentado en la parte de atrás.

Al cabo de unas horas, otro nuevo video salió a la luz, en el que se lo escucha al ex futbolista, luego de quitarle el teléfono a su ex esposa, gritarle "te mato" en reiteradas ocasiones.

🚨ORTIGOZA DENUNCIADO POR VIOLENCIA DE GÉNERO EN ARGENTINA

-El exjugador de la selección paraguaya, Nestor Ortigoza, fue denunciado por su expareja.

-La semana pasada, Ortigoza había denunciado a la mujer por maltratos a los chicos y que estaba armada.

-Allanaron la casa de la… pic.twitter.com/WUDWxrZlew — Raul Bogarin (@Raulbogarin) September 19, 2024

En el primero de los videos se puede observar cómo el ex mediocampista le tira el celular a Cassiau de un manotazo, mientras que en la otra grabación ella le dice "callate que está el nene" y luego él le tira un pelotazo.

Fuente: 442