Andrea Bocelli reveló qué pasó en el accidente que lo dejó ciego

"Sufrí pánico escénico durante muchos años", admitió Andrea Bocelli en su documental "Because I Believe", el cual se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Además hizo una importante confesión sobre el accidente que lo dejó ciego.

"Es un tipo de miedo que no se puede expresar con palabras”, aseguró el tenor lírico de 65 años quien agregó: "Una ansiedad inmanejable. Palpitaciones viciosas no me dejaban en paz. Incluso en el escenario. Me duraba todo el concierto, hasta el último obstáculo. Esto ocurría porque mi técnica no era perfecta".

"Because I Believe" es un documental donde Andrea Bocelli hace un repaso por su extensa trayectoria en la música, a través de entrevistas e imágenes de archivo. Asimismo, hace referencia al accidente que lo dejó ciego cuando era muy chico.

"Cuando era niño, me consideraban extremadamente miope. Podía ver, pero sólo de cerca", contó el artista. Luego, su hermano Alberto reveló: "A los 7 años, Andrea fue enviado a un internado para personas con discapacidad visual, porque ninguna escuela local lo aceptaba. Solamente venía a casa en vacaciones y durante el año lectivo, íbamos a visitarlo una vez al mes”.

Un día, cuando tenía apenas 12 años, Andrea Bocelli decidió ir al arco durante un partido de fútbol. "No sé por qué, porque yo no había atajado nunca. Y, claramente, esa fue la primera y única vez que me tocó ser arquero en toda mi vida", reveló el artista.

"La pelota me golpeó en la cara y, a raíz del golpe, tuve una hemorragia. El resto es historia. Fue el peor momento de mi vida", declaró el artista. "Fue entonces cuando cayó la oscuridad", acotó su hermano en el documental dirigido por Cosima Spender

Fuente: La Nacion