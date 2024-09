Esperemos que no sea un nuevo negociado

El municipio recuperó la concesión de los Ex Almacenes Ripamonti, es un hecho importante para la ciudad, ahora deberemos rezar para que el diablo no meta la cola nuevamente y no se convierta en otro negociado más. El edificio desde hace muchísimos años viene siendo "castigado" por la política y los políticos, que con sus ansias de poder y sus desmedidas presenciales económicas ponen sus "garras" y no encuentran solución alguna para preservar parte de la historia misma de la ciudad. Esperemos ahora no pase lo mismo que otras veces y se pueda recuperar definitivamente un edifico emblema de la ciudad. Que la política y los políticos no vuelvan a arruinarlo todo por la avaricia y la angurria de quienes que comprender que están para servir a la sociedad y no al revés.