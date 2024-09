Cuáles son las cláusulas en el contrato de Verstappen que le permitirían dejar Red Bull

Desde que Red Bull perdiera su hegemonía luego del GP de España y Max Verstappen no volviera a subir a un podio como ganador, mucho se ha hablado de su posible salida del equipo de Milton Keynes. Y si bien el piloto declaró en varias entrevistas que no dejaría Red Bull, la realidad indica que no está cómodo con lo que sucede y a pesar de tener contrato hasta 2028, podría irse antes.

Respecto del contrato de Verstappen, no se sabe mucho, pero se ha dicho que posee varias cláusulas por las cuales podría desvincularse. Una de ellas le permitiría irse si Helmut Marko fuera despedido, cláusula que Christian Horner, CEO de Red Bull, hábilmente desactivó, renovando a Marko.

Otra cláusula especificaría que si para 2026 el piloto no se siente a gusto con las condiciones bajo las cuales hace su trabajo, o sea correr, entendiéndose por condiciones un coche competitivo que ahora no estaría teniendo, también podría irse. Esto sin contar los recientes acontecimientos a raíz de la prohibición de la FIA a los pilotos de no utilizar lenguaje inapropiado, de la que ya recibió una sanción que lo obliga a realizar trabajos de interés social.

Ante la protesta de los pilotos y del mismo Verstappen, el presidente del organismo Mohamed Ben Zulayem, acaba de repetir que no quiere que los pilotos adopten el lenguaje soez del rap a lo que Verstappen respondió que está harto y podría dejar la F1.

Desvinculaciones en la Fórmula 1

En los contratos, se estipulan cláusulas para beneficio de ambas partes. Podría suceder que el piloto no rinda y el equipo quiera rescindir su contrato o bien que el piloto sienta que no cuenta con las herramientas necesarias para lograr su objetivo, que es ganar y quiera desvincularse.

Hay muchos antecedentes de pilotos (algunos muy recientes) que no han sido renovados, han sido despedidos o bien han querido irse. He aquí algunos casos.

- En 2020 Nicholas Latifi (reserva de Renault y Force India) saltó a Williams F1 en reemplazo de Robert Kubica, como compañero de Russell. Con la partida de Russell a Mercedes, en 2022 forma dupla con Alex Albon. El padre de Latifi que es el dueño de la empresa canadiense de comidas Sofina, era patrocinador principal del equipo y aunque el aporte era muy importante, al parecer los golpes al

presupuesto por los constantes accidentes de Nicholas (al estilo Sargeant o Romain Grosjean) lo eran más y no fue renovado.

- Daniel Ricciardo 'se salió' de Red Bull, una escudería que no da muchas oportunidades, donde es bien conocido el lema de Helmut Marko 'o rindes o te vas' y buscó 'asilo' en McLaren donde no le fue nada bien, ya que el coche tiene características que lo hacen complicado de pilotar y en McLaren, el coche no se adapta al piloto, sino que el piloto se tiene que adaptar a el. Y Ricciardo no lo logró.

- En 2022 en medio de las negociaciones de Ricciardo para desvincularse de McLaren, el CEO, Zak Bown, aprovechó para fichar a Piastri cuando aun estaba vinculado con Alpine y tras acordar con Ricciardo por mitad de lo que pedía, con la otra mitad negoció con el equipo francés y se quedó con Piastri, mientras que Günther Steiner, ex jefe y artífice del equipo Haas, decidió no renovar a Mick Schumacher harto de que sus accidentes redujeran el presupuesto.

- Ese mismo año, Mercedes presenta un novedoso concepto en el W13, obra de Mike Elliott, al que llamaron 0Pods o 'sin pontones' (por la estrechez de los mismos) concepto que llevaron al W14 de 2023 que tampoco funcionó. Pasada la mitad de la temporada tuvieron que convocar a James Allison, su antiguo director técnico para que minimizara los daños e intentara llegar a fin de año con un coche más competitivo. Pero el daño mayor ya estaba hecho: su piloto estrella Lewis Hamilton, sintió que había perdido 2 años valiosos en los que pudo haber dado pelea por el título, de haber tenido un coche con mejor rendimiento y se marchó a Ferrari.

- En 2023 tras su desvinculación de McLaren, Ricciardo es acogido nuevamente en Red Bull como reserva y a mitad de año, lo colocaron en el asiento del AT04 de Nyck de Vries, en Alpha Tauri, porque consideraron que el piloto neerlandés no cubría las expectativas. De Vries, bajo contrato con Mercedes, había sido cedido temporalmente a Williams en reemplazo de Albon y realizó un buen trabajo, algo que no pudo replicar en el segundo equipo de Red Bull.

- Esta temporada, Williams despidió a Logan Sargeant por la misma razón por la que otros equipos se deshicieron de Latifi, Grosjean y Schumacher, esto es, porque tras sus accidentes los coches quedaban muy dañados y las reparaciones achicaban los presupuestos.

- Sauber (Audi en 2026) y Haas ante los magros resultados decidieron cambiar la dupla de pilotos, al igual que Alpine que no renovó a Ocon por ser, dicho gentilmente, un piloto problemático. Como se ve, tener un contrato en F1 no es garantía de nada ya que todo se puede negociar si se pone la cantidad adecuada.

En el gran circo, la prioridad es ganar, lo que es válido para ambas partes. Y en el caso de Verstappen, si Red Bull no mejora, puede ser un factor determinante para que el piloto abandone el equipo.

Fuente: 442