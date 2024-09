Santa Fe: qué nombres manejan Unidos y el peronismo para la nueva Corte

Aunque en el proceso de renovación de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe se auguran tiempos inciertos, tanto en Unidos para Cambiar Santa Fe como en el peronismo empiezan a sonar nombres para la renovación. La Casa Gris solo avisa que busca perfiles mientras se espera que otro cortesano anuncie su partida en breve.

En ambos espacios existe una cierta aversión a hablar del tema, no solo porque el ritmo de generación de vacantes lo vienen imponiendo los propios cortesanos, sino también porque no se sabe cuántas serán efectivamente las sillas que se liberan: Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez encabezan la resistencia. Además, en muchos operadores se hizo carne aquello de que “el que suena, suena”, en virtud del cual procuran guardar bajo siete llaves a sus propios candidatos.



En ese sentido, algunas figuras del gobierno provincial especulan con que el próximo en anunciar su retiro será Eduardo Spuler. “Esta semana o como mucho la que viene”, se animó a augurar un radical que sigue de cerca el tema. De confirmarse, el gobierno podría anotarse su tercera baja. “Ya hay una nueva mayoría”, se entusiasman en la Casa Gris.



Un detalle: la rotación entre santafesinos y rosarinos indica que el año que viene sea María Angélica Gastaldi la presidenta del tribunal. Sin embargo, Gastaldi avisó que en abril se va. El que debería asumir, entonces, es Falistocco. De ser así, le tocaría ser también el presidente del Tribunal Electoral y organizar las primeras elecciones de medio término en las que jugará Unidos.

El tipo de Corte que quiere Unidos

En la coalición oficialista insisten en que aún no se habló de nombres, pero sí de perfiles. No es algo extraño en Maximiliano Pullaro: fue la manera en la que conformó su propio gabinete. “No me pidan lugares, tráiganme perfiles” era la frase que repetía el gobernador cuando construía su equipo de gobierno.

Un criterio que se tendrá en cuenta es el del género. Sin autoimponerse la obligación de llegar a la paridad, hay una intención de que la presencia femenina sea aún mayor que la que tuvo la Corte en las dos últimas décadas. No es una tarea difícil: la única mujer fue Gastaldi. Lo territorial también pesa: crece la intención de no encerrarse en Rosario y Santa Fe.

Por otro lado, no es lo mismo una Corte conformada por figuras de la carrera judicial, por académicos, por abogados del sector privado o por políticos. En la Casa Gris pretenden un tribunal conectado con la realidad, lo que hace presumir que quienes sean jueces tienen las acciones en baja. La especialización también es tenida en cuenta: ni todos constitucionalistas, ni todos penalistas.

La danza de nombres

Sin que ninguno logre superar la condición de rumor, los nombres de candidatos para la Corte brotan cual mercado de pases futbolístico. Por el lado radical, por ejemplo, la que hace tiempo suena es la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral, Claudia Levin, a la que le enumeran más de un padrino: desde el supremo Ricardo Lorenzetti hasta el histórico operador Enrique “Coti” Nosiglia, pasando por José Corral y Felipe Michlig.

Por otro lado, cuando se pregunta por un candidato cercano al pullarismo, surge el nombre de Jorge Baclini, exfiscal general del Ministerio Público de la Acusación. Baclini nunca escondió su sintonía fina con Pullaro, tanto cuando el hughense era ministro de Seguridad como cuando estaba en campaña: hasta se lo presentó a Horacio Rodríguez Larreta, cuando el porteño ya estaba lanzado en su fallida carrera presidencial.

El socialismo trabaja con sigilo y se esfuerza por guardar bajo siete llaves los candidatos en los que piensa. Sin embargo, trascendió el nombre de Pablo Saccone, un cuadro del partido de la rosa que, tras haber sido ocho años subsecretario de gobierno de Rosario, llegó a ser fiscal de estado durante las gobernaciones de Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz.

No faltan quienes dicen que el PRO debería conformarse con la Defensoría del Pueblo. En el macrismo aseguran tener derecho a participar en la discusión porque “la Corte la tiene que armar Unidos, no el Frente Progresista”. Pablo Javkin amagó con intentar meterse, pero ahora avisa que está fuera del tema y sólo participará si lo invitan. “Me estoy dedicando a ser intendente”, dice a quien lo quiera oír.

El peronismo y la corporación judicial también quieren mojar

En cuanto al peronismo, la primera cuestión a definir es qué tribu logrará imponer su candidato. En el oficialismo tienden a pensar que será Omar Perotti por razones pragmáticas: tiene los votos en la Cámara de Diputados que le faltan a Unidos. A los senadores peronistas les costará imponerse, dado que en la Cámara Alta el oficialismo junta dos tercios de los votos.

En ese sentido, sonaron dos exfuncionarios del rafaelino, pero su entorno avisó que “no son esos los candidatos”. También corrió el nombre de Marcelo Terenzio, quien ocupa una de las sillas del Tribunal de Cuentas. Surge una pregunta: ¿Querrá Perotti perder un lugar en ese estratégico organismo?

En el mundo judicial también hay candidatos, aunque muchos piden que su nombre no trascienda por temor a posibles represalias dentro de la misma corporación judicial. Algunos de los mencionados son el juez penal provincial Florentino Malaponte -quien tiene un concurso abierto para ser designado en el Poder Judicial de la Nación-, y los abogados penalistas Jorge Ilharrescondo y Froilán Ravenna.

CON INFORMACION DE LETRAP.