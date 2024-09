Marcha federal se sentirá en todo el país: universidades del norte convocaron a la movilización

Los distintos estamentos de las universidades públicas del norte se preparan para participar de manera activa de la marcha nacional convocada para el próximo miércoles 2 de octubre, en contra del desfinanciamiento de la educación pública y ante el posible veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso el 13 de septiembre, anunciado pero aún sin concreción. Las autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) convocaron a la marcha, el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) adhirió a un documento crítico del Consejo de Rectores (CIN), mientras la Universidad Nacional de Salta (UNSA) coordinará con la CGT y otros gremios la movilización de la semana próxima.

En la previa de esta segunda marcha federal -convocada por rectores, estudiantes y trabajadores- en todo el país se lleva a cabo un paro de 48 horas en las universidades públicas, en el marco de un plan de lucha con idénticos reclamos, que es empujado por los gremios docentes, de investigadores y no docentes. El acatamiento en la primera jornada fue alto, señaló Liza Hortt, secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional (ATUN), que contiene a empleados de la UNNE, que comparten Chaco y Corrientes. Mientras en la primera provincia la adhesión rondó el 90%, en la segunda fue cercana a 65%, indicó la dirigente. "Los compañeros y compañeras no docentes y docentes entienden lo que está en juego y salen a defender la universidad pública siempre", dijo la secretaria general.

Desde la UNT, el rector Sergio Pagani, y la vicerrectora Mercedes Leal, se expresaron a favor de la movilización de la semana próxima y también coincidieron en pedir que la sociedad se sume a la marcha. Para Pagani, uno de los principales problemas fue la falta de diálogo. "No hubo gimnasia de acuerdos paritarios y el vínculo con las autoridades del CIN fue escaso", dijo. En diálogo con Ámbito, Leal explicó que la Ley de Financiamiento Universitario permitirá la actualización salarial de los haberes de docentes y no docentes pero, lo más importante, es que dará "algo de tranquilidad" para hacer frente al 2025, en lo que se relaciona a las actividades de docencia, investigación y extensión universitaria. Consultada sobre el Presupuesto 2025 que se debatirá en el Congreso señaló: "El proyecto elevado por el Poder Ejecutivo representa prácticamente la mitad de lo que solicitó el Consejo Interuniversitario". "Lo también grave es que no hubo un proceso de diálogo entre el Gobierno y las universidades, que siempre suelde darse, se negocia, pero esta vez no sucedió", cerró.

Mientras tanto, el Consejo Superior de la UNNE adhirió por unanimidad al documento del CIN, en contra de la profundización del desfinanciamiento y la desjerarquización del sistema científico y universitario. Además, se avaló la adhesión a la marcha federal. "El documento aprobado se sustenta en que hasta el momento no se tienen soluciones a los temas centrales que se vienen planteando, como ser la actualización del salario docente y no docente, la consolidación del presupuesto universitario, la posible instancia del veto a la Ley de Financiamiento Universitario aprobado en el Congreso, así como el Presupuesto Nacional 2025 con insuficientes recursos para las universidades", sostuvo el rector Omar Larroza, tras la sesión. Se prevé que este viernes haya una idéntica decisión del Consejo Superior de la UNT.

En Salta, el vicerrector de la Universidad Nacional de esa provincia (UNSA), Nicolás Innamorato; el secretario de Extensión Universitaria, Rubén Correa, y la subsecretaria de Asuntos Estudiantiles, Sol Ramírez, se reunieron con la CGT local, que estuvo representada por Fabián Guerrero, del Sindicato de Pasteleros, Stella Maris Mimessi, de los no docentes universitarios (APUNSa); Daniel Amidei, de UDA y Silvia Sosa, de SOEME, entre otros. Además, estuvo presente Jorge Muguertigue de SUETRA (Tabaco) Juan Pablo Cayo Maturano de SUETRA (Educación), el secretario General de la CTA, Julio Molina.

Innamorato agradeció la presencia de las autoridades sindicales y pasó a describir la situación financiera y económica de las universidades nacionales, asegurando que hoy se encuentran desestabilizadas más que nunca. Es por eso que sostuvo que la Ley de Financiamiento Universitario permitiría “tener una banda de flotación financiera como para que transcurra el 2025 con las actividades normales que hacen las universidades”.

El encuentro fue para coordinar las características de la marcha del miércoles próximo y al finalizar, Innamorato sostuvo: "la situación financiera y económica de las universidades nacionales están desestabilizadas más que nunca. Por ello, la Ley de Financiamiento Universitario nos permitiría tener una banda de flotación financiera como para que transcurra el 2025 con las actividades normales que hacen las universidades". Hizo un llamado a que la sociedad se movilice en defensa del sistema educativo, por considerar que el acceso a la educación es clave para el desarrollo individual y colectivo. "Creo que la sociedad debe financiar la educación y facilitar que realmente las personas que quieran estudiar puedan recibirse", cerró.

