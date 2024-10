Jeans estilo años 70: la prenda ideal para mujeres con estilo a los 50+

El modelo, Alina, está diseñado con una impronta de los años '70 que se volvió clásica y más que apropiada para las mujeres dueñas de un estilo propio que optan por incluir en su guardarropas prendas con impronta retro.

Este tipo de pantalones se caracterizan por tener cintura alta, piernas anchas y con un largo que llega hasta el piso.

Su impronta relajada y clásica, lo convierten en una opción ideal, tanto para estilos relajados como más arreglados, dependiendo de las demás prendas y accesorios con las que lo complementemos.

En el caso de la diseñadora, sumó una remera de mangas largas color gris melange, un cinturón color granate con hebilla dorada, dando como resultado un outfit relajado y chic.

Con el poder intrínseco de armonizar cualquier silueta, este tipo de pantalón te brindará comodidad y se adaptará a tu figura, sea cual fuere, teniendo en cuenta de realizarle las modificaciones necesarias, por ejemplo, si te queda demasiado largo. Ahí solamente es cuestión de acortarle el ruedo, de manera tal que quede un poco más arriba del ras del suelo.

Como es de tiro alto, será esencial optar por prendas acordes y, de potenciar la zona sumando un cinturón. Podés armar un look total denim sumando una camisa de jean, llevándola por adentro para que se destaque la cintura.

La camisa denim en mangas cortas, otra prenda retro ideal para primavera. Mirá cómo se elevó el look usando complementos dentro de las tendencias más fuertes de esta temporada: el bolso de fibras naturales, el pañuelo en la cabeza y el cinturón de cadena.

Este tipo de pantalón queda íncreíble sumando una blusa voluminosa, como este modelo en verde botella con volados.



No puede faltar la combinación con la camisa a rayas que tanto se viene esta primavera 2024: para que no se pierda de vista la cintura, o bien ponés por dentro uno de los laterales, o también podés abotonarla solamente hasta la cintura.

Un outfit súper chic, con camisa blanca, bijou dorada y cartera de rafia y cuero.

Podés sumarle una blusa romántica y combinar sandalias y cinturón color camel.

Otro look sumando una remera negra, cinturón de cuero al tono. Se elevó con la gargantilla de cadena en dorado.

Para un look más formal, se puede optar por una camisa rayada con blazer al tono y zapatos plateados en punta

Fuente: Para Ti