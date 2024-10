Pullaro tiende puentes y mira más allá

El gobernador Maximiliano Pullaro recibirá este jueves, en Casa de Gobierno, al ex gobernador de Córdoba y ex candidato a presidente de la Nación, Juan Schiaretti quien compartirá en la Universidad Católica local un panel con el diputado radical por provincia de Buenos Aires, Facundo Manes. El mandatario santafesino recibió el viernes último en Rosario, a su par riojano, Ricardo Quintela quien tuvo una serie de reuniones con dirigentes justicialistas santafesinos como informara El Litoral.

No obstante los contactos con dirigentes justicialistas, el gobernador santafesino fue hasta Córdoba este lunes para actividades de la Región Centro pero luego asistió al acto de asunción de Marcos Ferrer como presidente del comité Córdoba de la UCR donde se mostró junto al jefe de los diputados nacionales del radicalismo, Rodrigo De Loredo.

Pullaro no deja de lado el control de la gestión del gobierno provincial pero también cultiva relaciones políticas en momentos de reacomodamientos de las diferentes fuerzas ante el gobierno de Javier Milei y el rol clave que tiene el Congreso de la Nación. "Eficiencia, orden, equilibrio en el territorio" repiten al lado del mandatario radical que sabe que su propio partido está atravesado por diferencias muy fuertes que impactan en los bloques del Congreso. Más allá del buen diálogo que mantiene Pullaro con los legisladores nacionales santafesinos, solo una pertenece a su espacio político. Es el caso de Melina Giorgi quien reemplazó en la banca a la actual ministra Victoria Tejeda. Los senadores nacionales Carolina Losada y Eduardo Galaretto más el diputado Mario Barletta, todos radicales, mantienen teléfono abierto con el gobernador pero llegaron a sus bancas desde otros lugares de la interna radical.

Este lunes, en Córdoba, Marcos Ferrer, asumió el comando de la UCR de Córdoba y se mostró junto a su socio político, el diputado Rodrigo de Loredo y a Pullaro, considerado por los cordobeses como un fiel exponente de la nueva generación del radicalismo. Más allá de las diferencias internas en la UCR cordobesa, Pullaro cumple los compromisos y fue a respaldar al ex intendente de Río Tercero. De Loredo había estado el día de la jura de Pullaro en Legislatura. Los radicales cordobeses hablan del santafesino como "una referencia en la gestión y en lo político".

Antes del acto partidario, Pullaro asistió en Córdoba a la reunión de la mesa ejecutiva de la Región Centro donde fue evaluado el funcionamiento de la Mesa de Emergencias Complejas ligada al fuego así como la articulación interprovincial y otros temas de la agenda regional. El gobernador llegó acompañado por el secretario general, Juan Cruz Cándido, y la secretaria santafesina de la Región, Claudia Giaccone, dirigente de origen justicialista que trabaja en el armado de Schiaretti a nivel santafesino. La reunión de la mesa la encabezó la vicegobernadora cordobesa, Myrian Prunotto. dirigente radical de Juárez Celman que acompañada al justicialista Martín Llaryora en la conducción de la provincia.



Oriunda de Casilda, diputada nacional, luego provincial, Giaccone, acompañó la candidatura de Pullaro y ocupa la secretaría de la Región Centro dentro del ministerio de Gobierno. En los casi diez meses de gestión, la Región Centro cobró impulso porque incluso los tres gobernadores se mostraron juntos en diversas ocasiones y se plantaron ante determinadas políticas del gobierno central especialmente en la discusión de la Ley Bases. Giaccone junto al entrerriano Jorge Chemes y el cordobés Juan Carlos Massei son los encargados de coordinar las agendas no solo de los mandatarios sino también de empresarios, profesionales y legisladores de las tres provincias.

Schiaretti estará este jueves en Santa Fe para el llamado encuentro de diálogo sobre perspectivas federales: Modelo Productivo Argentina 2050 junto al radical Facundo Manes en una actividad organizada por Agencia para el Desarrollo de Santa Fe y su Región (ADER) y la anfitriona, Universidad Católica de Santa Fe.

La llegada del cordobés a Santa Fe se inscribe en el marco de una serie de conversaciones que el dirigente peronista mantiene con referentes nacionales de diversas extracciones tales como el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, e intendentes bonaerenses como Julio Zamora, de Tigre y Fernando Gray, de Esteban Echeverría, ambos alejados de los espacios kirchneristas.

En Santa Fe, el partido de Schiaretti tiene reconocimiento provisorio y busca incorporar a peronistas disidentes con la conducción del PJ, así como simpatizantes de otros partidos y sectores independientes. "Estamos charlando con una gran cantidad de dirigentes políticos, presidentes comunales e intendentes que quieren participar y que ven que hay una opción distinta dentro del peronismo", explicó Giaccone. En las últimas elecciones presidenciales, Schiaretti tuvo el acompañamiento del Partido Socialista santafesino, uno de los integrantes de la coalición de gobierno de Santa Fe.

La agenda de Pullaro ya tiene reservada la reunión con Schiaretti en Casa Gris. El santafesino recibió el pasado viernes, en Rosario, al riojano Quintela. Fue una reunión institucional más allá de que el justicialista vino a la provincia para reunirse con dirigentes de su partido para el armado de una lista nacional para la posible interna de noviembre. Pullaro lo recibió acompañado del ministro de Gobierno, Fabián Bastia mientras que el riojano ingresó acompañado por la senadora Florencia López y otros comprovincianos que lo acompañaron, sin santafesinos. Fue un diálogo institucional sobre la relación con el gobierno nacional y algunas coincidencias sobre las dificultades para trabajar con la gestión de Milei.

San Justo

El gobernador Pullaro difirió para este martes la reunión de gabinete que habitualmente se viene haciendo los lunes. El viaje a Córdoba junto al secretario general, Juan Cruz Cándido así como agenda en CABA del ministro Gustavo Puccini y del secretario Julián Galdeano hicieron que el encuentro sea en martes.

El lugar elegido en esta semana es la ciudad de San Justo, departamento donde hay varias actividades en agenda de funcionarios como la entrega de móviles policiales que se concretará en Gobernador Crespo.

Manes

El diputado Facundo Manes también estará en Santa Fe para la jornada de ADER y la Universidad Católica pero en Casa Gris dicen no haber recibido pedido alguno de audiencia. Lo propio ocurre en la conducción provincial del radicalismo. Manes tiene diferencias en el bloque de diputados nacionales que conduce De Loredo y en varias ocasiones votó en forma diferente a sus correligionarios.

Con información de El Litoral, sobre una nota de Mario Cáffaro