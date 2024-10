Dólares del blanqueo: el mercado sospecha que Caputo hará una jugada para financiarse

En las últimas horas empezó a tomar fuerza el rumor en el mercado que apunta a que el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo buscarán aprovechar los fuertes ingresos de dólares al sistema financiero local, producto del blanqueo de capitales, para ofrecerle a los depositantes un instrumento de inversión a corto plazo.

El objetivo sería, ante la imposibilidad de acceder a los mercado externos de deuda, obtener financiamiento en la plaza local para afrontar los pagos que deberán realizar el próximo año por los bonos de la deuda soberana en dólares, que en enero ascienden a casi u$s 4400 millones entre capital e intereses de los Bonares y Globales.

Si bien Caputo ya compró los dólares para el pago de vencimientos de intereses de enero con el objetivo de enviarle una señal de confianza al mercado, aún faltan los fondos para los vencimientos de capital y los inversores esperan definiciones sobre cómo se financiará, ya que en el Banco Central tampoco hay suficientes reservas.

El modo de financiamiento, según el creciente rumor que apareció ahora en el mercado, sería a través de la emisión de una Letra del Tesoro Nacional (Lete) en dólares. Se trata de un instrumento que se colocaría en el mercado local, cuyo vencimiento podría ser a largo o a muy corto plazo (tres o seis meses).

De hacerlo, reemplazarían a la alternativa de financiamiento que hasta hace poco, según trascendidos, tenía más chances. Esa opción es la de un "repo", que consiste en un crédito con una entidad financiera internacional, a corto plazo (un año, aproximadamente), en el que se deja un activo en garantía, como pueden ser bonos u oro.

Nueva estrategia de Luis Caputo con los dólares del blanqueo

Los analistas de Delphos Investment afirman que el fuerte incremento del stock de depósitos bancarios en dólares pertenecientes al sector privado, producto del blanqueo de capitales, podría generar una oportunidad para que el equipo económico del Gobierno tenga una nueva fuente de financiamiento, que sería a través de la emisión de Letes en dólares.

"Esto podría abrir una nueva opción para canalizar los fondos provenientes del blanqueo, además de las colocaciones de bonos corporativos que se aproximan. Se espera que los depósitos privados en dólares sigan aumentando durante octubre, ya que la primera etapa del blanqueo se extendió hasta finales del mes", resaltaron.

La consultora 1816, una de las primeras (o quizás la primera) en lanzar la hipótesis de esta alternativa de financiamiento de la deuda, que luego empezó a crecer en el mercado, afirma que es fácil pensar en que "podría haber apetito" de los inversores locales por Letes en dólares a tasas relativamente bajas.

Lo ve así por la manera en que funciona el blanqueo de capitales y por las restricciones cambiarias, que generan que muchos inversores se sientan "cautivos" en dólares, sin tantas alternativas, misma razón por la que actualmente varias empresas están colocando títulos de deuda en moneda estadounidense a tasas similares a los del Tesoro de Estados Unidos.

¿Emitir Letes en el mercado local sería mejor que financiarse con un "repo" en el exterior?

"Si pasamos del repo en el exterior a Letes en el mercado local, aprovechando el blanqueo, que inicialmente el Gobierno lo buscaba para otra cosa (quería que ese dinero circule e impulse a la actividad económica), no sería lo ideal. De hecho, sería como una degradación de opción", afirma Gabriel Caamaño, director de Outlier, en diálogo con iProfesional.

Caamaño sostiene que es preferible obtener financiamiento a través de un "repo", con vencimiento un poco más largo y entregando títulos de deuda como garantía. Considera que optar por la emisión de Letes significaría deteriorar la calidad del tipo de operación.

"En cualquier caso, las Letes son locales, en un mercado con cepo y blanqueo. Son todas operaciones que demuestran que claramente no tienen acceso al mercado externo para refinanciar la deuda. No estarían saliendo a refinanciarse en el exterior a plazos similares respecto a lo que se está pagando. Con un repo, tampoco. Pero las Letes me parecen una peor opción de financiamiento", asevera.

Martín Genero, analista de Clave Bursátil, agrega que, en caso de que se emitan como en la gestión anterior de Caputo, que posteriormente fueron defaulteadas, serían Letes a muy corto plazo, de entre tres y seis meses. Considera al "repo", con una duración un poco más extensa, como una mejor opción para refinanciar los vencimientos de deuda en dólares.

"También podría emitir Letes con vencimientos más largos, pero ahí el problema sería que la tasa de interés va a tender a alinearse con la del resto de los bonos en dólares. En ese caso, la tasa sería mucho más alta. La única manera para que los inversores no pidan tasas más alta sería emitiéndolas a plazos muy cortos, porque implicaría menos riesgo", explica Genero en diálogo con iProfesional.

Genero señala que si un Bonar que vencen en 2029 y un Bopreal que vence en 2026 rinden 20% y 13%, respectivamente, el mercado esperaría tasas proporcionalmente similares para una Lete que venza, por ejemplo, a mediados de 2025. En cambio, si la Lete vence en tres o seis meses quizás los inversores aceptarían una tasa en la zona del 5%.

Aún en el caso de se emitieran con vencimientos largos, como en 2026 o más adelante, la consultora 1816 advierte que tampoco quedaría claro si el mercado estaría dispuesto a comprar esos instrumentos, cuando "quizás no haya cepo o, al menos, restricción cruzada, factor clave para explicar una posible disociación entre una eventual curva soberana MEP y otra que paga dólar CCL".

Además, resalta que para ese momento ya no estarían vigentes los incentivos del blanqueo, que duran hasta diciembre de 2025, y ya habrían pasado las elecciones legislativas. En caso de que se emitan con vencimiento en 2025, que sería otra alternativa, señala que el mercado dudaría por el nivel de reservas netas incluyendo el pago de este mismo instrumento.

"Lo que lo más importante serán las condiciones. Un repo en dólares con tasa de interés de dos dígitos en dólares es una tasa carísima. Entonces, si es repo o Lete es absolutamente lo mismo. La pregunta es a qué tasa, a qué plazo y bajo qué condiciones le prestan. Ahí se define si lo que están consiguiendo es bueno o malo", asevera Martín Kalos, director de Epyca, ante iProfesional.

* Para www.iprofesional.com