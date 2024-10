El regreso de estos tenis retro de los años 90 llenará las calles de color en otoño 2024

La moda de los tenis va y viene, ya sean los más nuevos o los modelos retro que reaparecen cada par de décadas. Y en los últimos años las marcas han reconocido el poder que hay detrás de recuperar sus modelos más antiguos para rememorar sus momentos de gloria.

El último regreso icónico del Otoño-Invierno 2024 ha sido el de los tenis Puma Speedcat, un diseño aerodinámico inspirado en el calzado de caña alta que llevaban los pilotos de Fórmula 1 en la década de 1980 y que saltaron a la fama en la década de 2000 para reaparecer en 2024. Aunque han pasado relativamente desapercibidas en los últimos años, el archivista Helmut Fischer afirma que son “los tenis Puma más vendidos de la historia”.



Si tienes más de 28 años, es probable que dicha aclaración no te sorprenda en lo más mínimo. Al menos yo recuerdo con una claridad indiscutible cómo todos los chicos de mi infancia los llevaban estos tenis en tendencia en color rojo o negro, listos para jugar fútbol en el receso. Unos años después habrían desaparecido por completo, pero mis recuerdos de la infancia siguen marcados por los tenis Puma Speedcat y ahora no puedo más que sentir un déjà-vu seguido de una ola de nostalgia cada vez que me encuentro con una foto de Emily Ratajkowski llevándolos por las calles de Nueva York.



Fiel al eslogan de Puma, “forever faster” (siempre más rápido), el modelo Speedcat se concibió pensando en el ritmo. El primer modelo de calzado para deportes de motor se fabricó para Stefan Bellof en 1984, y en 1999 la marca lanzó versiones lifestyle de corte bajo con las mismas señas de identidad: suela plana, talón envolvente e insignias blancas en los laterales, estampadas con el logotipo de Puma.



La diseñadora Priya Ahluwalia, que combinó los tenis Puma Speedcat con varios looks en su desfile Primavera-Verano 2025, explica a Vogue: “Siempre me han interesado los archivos, especialmente en lo que respecta al diseño de los tenis. Los Speedcat son un modelo que siempre me ha encantado de los archivos, incluso cuando vi la silueta en su entorno tradicional de carreras siempre pensé que sería una silueta tan buena para llevar en general, así que estoy muy contenta de que vuelva a estar en rotación en un contexto más amplio”.

“Es un zapato fácil de incorporar a tu vestuario”, se hace eco Feben, que combinó un par de tenis Speedcats color caramelo con sastrería del mismo tono en la Semana de la Moda de Londres, mientras que otra colaboradora de esta temporada, Marie Lüder (directora creativa de Lueder), los compara con unas bailarinas. “Me encantan los Speedcats porque son muy versátiles, pueden ser elegantes pero también deportivos”, explica la diseñadora.

“Estas colaboraciones ponen de relieve la increíble versatilidad de los tenis y animan a explorar distintos looks”, afirma Christina Mirabelli, directora de marketing de Puma Sportstyle. “A pesar de estas interpretaciones creativas, los tenis Speedcat siguen siendo fieles a su herencia de competición, con una estructura ligera y una suela con agarre que combinan a la perfección estilo y rendimiento”. Prepárate para ver muchas más tenis Puma Speedcats en las calles, las redes sociales y puede que incluso en las pasarelas.

Fuente: Vouge Mexico