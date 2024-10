La Cámara de Diputados de Santa Fe vuelve a sesionar tras la sanción de la ley previsional

Las dos cámaras legislativas fueron citadas para sesionar este jueves y lo harán en forma simultánea después de más de un mes que no lo hacen en paralelo, aunque en esta ocasión no aparecen iniciativas para ser sancionadas de apuro. Los interbloques de Unidos del Senado y de Diputados vienen avanzando en el análisis del proyecto sobre emergencia vial ingresado por los senadores oficialistas. "No será emergencia vial, sino una reforma al sistema de contribución de mejoras para frentistas de obras viales y retoques al compre santafesino" señaló un legislador que está sentado en la mesa de la búsqueda del acuerdo entre las cámaras. El tema sería aprobado por Senado pero en Diputados deberá correr por las diferentes comisiones.

En el caso de la Cámara de Diputados, será la vuelta a sesionar después de la sanción de la Ley de Emergencia y reforma previsional que está siendo atacada judicialmente por gremios e incluso por la bancada de Somos Vida que conduce Amalia Granata. Este sector político dio por cerrado el capítulo legislativo y está a la espera de la definición de la medida cautelar ingresada en los tribunales locales con el patrocinio letrado de Esteban Romero y Marcelo Parachú Marcó.

En tanto, en el interbloque justicialista se sigue analizando el acta de la sesión para determinar si corresponde hacer alguna observación en el recinto.

Por su parte, el interbloque de Unidos tendrá presente a la mayoría de sus integrantes para no encontrarse con sorpresas políticas, indicó un vocero del sector.

Las dos principales comisiones, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, fueron citadas a reuniones este jueves y los dictámenes emitidos en esa ocasión llegarán al recinto por la tarde.

En tanto, el justicialista Marcos Corach ingresó, junto a Celia Arena, un proyecto de resolución para citar a la Secretaria de Energía, Verónica Geese y al presidente de la Empresa Provincial de la Energía, Hugo Marcucci, para que brinden detallada información en relación a los anunciados cortes programados por el Gobierno Nacional para el verano 24-25 y la conformación de un comité de crisis nacional. "La situación energética en Santa Fe es preocupante, y el horizonte que enfrentamos nos exige tomar las previsiones necesarias para mitigar el impacto que estos cortes tendrán sobre la ciudadanía y el sector productivo", señaló Corach.

El rafaelino recordó que desde el gobierno nacional se ha manifestado que, lamentablemente, la falta de inversiones en infraestructura energética, sumada al incremento de la demanda por las altas temperaturas que se esperan, podría derivar en cortes programados de energía. "Esto representa un desafío para todo el país y, en particular, para provincial, que anticipan un verano complicado con cortes programados, invitan a profundizar en la planificación y las medidas de contingencia adoptadas. Es crucial que se mantenga una coordinación adecuada entre las autoridades provinciales y nacionales para minimizar los efectos adversos que puedan surgir", le dijo a El Litoral.

Corach admitió que "la gestión energética implica desafíos, pero es necesario que la Cámara reciba información precisa y detallada sobre las estrategias que se están implementando para asegurar que el impacto sobre la población y el sector productivo sea el menor posible. La Cámara tiene el deber de exigir respuestas sobre el estado actual del sistema energético, las previsiones para el verano y los planes para mitigar los efectos de los cortes programados. La ciudadanía santafesina, que ha sido siempre una gran contribuyente al desarrollo de nuestra provincia, merece tener claridad sobre las decisiones que se están tomando y cómo éstas afectarán su calidad de vida en los próximos meses. Asimismo, el sector productivo necesita información anticipada para poder planificar sus actividades frente a este panorama nuestra provincia. Es vital que el gobierno provincial nos brinde precisiones sobre las acciones que se están llevando a cabo para proteger los intereses de los santafesinos que están soportando tarifas de energía elevadas y, a pesar de los esfuerzos realizados hasta ahora, recibirán un servicio que podría verse afectado en este verano".

Gabinete

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó en la ciudad de San Justo la reunión semanal de gabinete donde se analizaron distintos temas de campañas de salud expuestas por la ministra Silvia Ciancio.

Por otra parte, se resolvió avanzar con programas para que santafesinos adhieran al RASE que implica subsidios en tarifas eléctricas y gasíferas. "Se estima que son 174.000 hogares santafesinos no adhirieron aún" dijo un vocero tras el encuentro realizado en dependencias del Centro Comercial de San Justo.

RIGI y blanqueo

Más allá de los anuncios realizados por el ministro de Economía, Pablo Olivares, de que la Ley Tributaria 2024 contendrá propuesta de adhesión al RIGI y al blanqueo de capitales, en la Cámara de Diputados han ingresado proyectos sobre ambas materias.

Así el justicialista Walter Agosto ingresó un pedido de informes con relación al Régimen de Regularización de Activos contemplado en la Ley N° 27. 743 de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, y "teniendo en cuenta los plazos establecidos en esta norma", para conocer si el Ejecutivo enviará un proyecto de ley con el objeto de adherir a la mencionada norma nacional, contemplando condiciones particulares para el ingreso al régimen y si las mismas incluirán el pago de un gravamen. Para el caso en que no prevea mandar proyecto requiere saber las medidas que se implementarán para el cobro de los tributos no percibidos por los montos exteriorizados por residentes que hayan adherido al Régimen.

En tanto, desde Unidos, el radical Martín Rosúa ingresó un proyecto de ley proponiendo la adhesión de la provincia al RIGl y creando el Régimen de incentivo a las nuevas inversiones (RINI) en el ámbito de la provincia.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.