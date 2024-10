Cuál fue el terrible episodio en el que murió el padre de Callejero Fino

Simón Nattanael Alvarenga se convirtió en uno de los artistas de cumbia del momento. Conocido popularmente como Callejero Fino, cautivó con su historia de vida demostrando como se antepuso tras tomar decisiones equivocadas en su vida. Hoy su realidad está lejos de la delincuencia y con su participación en Bake Off llega a la gente, fuera de su público. Su personalidad y sentido del humor lo posicionó entre uno de los favoritos del certamen.

En este contexto, se volvió al foco de atención una entrevista del ciclo "Caja Negra" de Vorterix, conducido por Julio Leiva, Callejero Fino compartió un doloroso capítulo de su vida que marcó por completo su camino en la música. Simón Natanael Alvarenga, el joven artista de 29 años, reveló cómo fue la pérdida de su padre en un accidente doméstico cuando él era adolescente. El diálogo fue mano a mano con el reconocido entrevistador y permitió también al artista contar cómo es hoy continuar con su vida y formar una familia.

Cómo falleció el padre de Callejero Fino

El popular exponente de la Cumbia 420 y el RKT, revivió el día en el que estaba en la casa de sus padres, en el barrio porteño de San Telmo. El trágico episodio ocurrió cuando tenía apenas 15 años y vivía en la casa que compartía con su familia. Su padre estaba realizando arreglos en el contrapiso entre el comedor y el baño. Según contó el cantante, estaba descalzo, con el piso mojado y un alargue de un enchufe que atravesaba la habitación. En un momento, su padre chocó con la pala de hierro contra el alargue y perdió la vida debido a un choque eléctrico. Después de ese incidente, lo llevarían al hospital, donde constataron su fallecimiento.

Esta experiencia dejó una huella profunda en el artista urbano, quien reflexionó sobre su relación con la muerte. "A lo único que le temo es a que se olviden de mí. Por eso hago música, y me parece que de esa manera voy a quedar plasmado para siempre", afirmó. También compartió cómo la muerte de su padre lo llevó a algunos vicios, como el tabaco: "Cuando nació mi hermana más chica, él dejó de fumar", pero justo ese mismo día horas antes del incidente contó que su padre le pidió que le comprara una caja de cigarrillos.

Callejero Fino recordó con dolor que no pudo despedirse de su padre: "No llegué a decirle nada. Él se fue al hospital y nunca volvió". Esta experiencia desgarradora le ha enseñado a no temerle a la muerte, ya que su mayor temor es ser olvidado. Reflejando su deseo de dejar un legado perdurable, especialmente para su hijo, quien llama cariñosamente “Tutu”.

En la misma entrevista, Callejero también se refirió a la pérdida de un gran amigo suyo y colega, El Noba, quien falleció tras pasar varios días en terapia intensiva, luego de chocar su moto contra un auto en Florencio Varela. A pesar de esto, Simón Alvarenga logró recuperarse del duelo de su padre y canalizarlo en la música. Hoy, casi más de catorce años después de la muerte de su padre,lo recuerda por el gran rol que cumplió en su vida.

