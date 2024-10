Guía de Maldivas: toda la información para tu viaje

¿Has llegado hasta aquí buscando una guía de Maldivas? Si es así te recomendamos que sigas con nosotros ya que en este artículo vas a encontrar toda la información que necesitas para organizar tu viaje al paraíso.

Sabemos lo que es organizar un viaje a Maldivas y lo frustrante que puede llegar a ser tener tanta información que no sabes ni por dónde empezar. Es por eso que en esta guía hemos querido centrarnos en la información importante. En esa que realmente se necesita para la planificación del viaje, para que empieces a disfrutar del destino nada más empezar a organizarlo.

Con 1190 islas divididas en 26 atolones, lo más habitual es dedicar unos 10 días para visitar 2 o 3 islas si quieres hacer un viaje enfocado a conocer un poco más la cultura del país, visitando islas locales. Otra opción es alojarte en una isla privada, en un resort, algo que probablemente encarezca tu presupuesto pero que también te proporcionará un viaje más relajado y probablemente más lujoso.

Sea como sea, de lo que sí puedes estar seguro es de que Maldivas es un paraíso.



Basándonos en nuestra visita al país, combinándolo con una ruta por Sri Lanka, compartimos contigo esta guía de Maldivas en la que podrás encontrar toda la información necesaria para conocer este increíble paraíso. ¡Empezamos!

Qué ver y hacer en Maldivas

Pese a que sabemos que Maldivas suele ser sinónimo de relax y tranquilidad además de vacaciones, creemos que lo primero y más importante, antes de empezar a planificar cualquier viaje, es tener información sobre las cosas que se pueden hacer y los lugares que se pueden visitar.

Esto también aplica a un destino como este ya que, dependiendo del enfoque que quieras darle al viaje, deberás contar con más o menos días o incluso, ir a una isla u otra. ¿Crees que no hay muchas cosas que hacer en Maldivas? Te aseguramos que, aunque es un destino en el que puedes pasar días y días tumbado en la playa, si eres una persona a la que le gusta la actividad, tienes decenas de planes que te permitirán conocer y ahondar más en este increíble país.

¿Se puede viajar barato a Maldivas?

No vamos a engañarnos. Maldivas siempre se ha considerado un destino caro. Un destino asociado a los resorts de lujo, a villas sobre el agua, islas privadas y a precios que muchas veces son tan altos que quedan únicamente reservados a unos pocos afortunados.

Y sí, en parte es así pero también podemos decirte que hay opciones para viajar barato a Maldivas y además, es mucho más fácil de lo que parece. Solo hay que tener la información adecuada. ¿Te apetece el plan? Entonces solo tienes que leer este post que incluimos en la guía de Maldivas en el que te damos todas las pautas y consejos que necesitas saber para disfrutar de un viaje a Maldivas low cost.

De momento, apúntate estos nombres: Ukulhas, Radshoo, Thoddoo, Maafushi, Fulidhoo, Gulhi, Omadhoo y Guraidhoo.

Dónde alojarse en Maldivas

Ahora que ya tienes la información relevante para la organización inicial del viaje, llega el momento de hablar del alojamiento. Y es que aunque en otros destinos este no es tan relevante y mientras escojas algo céntrico y limpio ya es más que suficiente, en Maldivas, este aspecto cobra especial importancia y más si tenemos en cuenta que probablemente, pasarás mucho tiempo en las instalaciones.

Es por ese motivo que en la guía de Maldivas hemos querido incluir un artículo en el que hablamos sobre los alojamientos y cuáles son las mejores opciones, siempre teniendo en cuenta el tipo de viaje que quieras hacer.

Bucear en Maldivas, una de las cosas que no podían faltar en la guía de Maldivas

No son pocos los viajeros que planifican su viaje a Maldivas para practicar buceo o incluso, iniciarse en él para tener una primera toma de contacto con el fascinante mundo submarino. Ya te adelantamos que probablemente este es uno de los lugares más increíbles del mundo para hacerlo.

Consejos para no preocuparte de nada en la guía de Maldivas

Además de toda la información que ya has visto que incluimos en esta guía de Maldivas no podíamos dejar pasar la oportunidad de compartir contigo una selección de consejos que estamos seguros, te ayudarán no solo con la planificación del viaje sino también una vez estés allí a que todo fluya de una forma mucho más relajada, algo que sin duda, es lo más adecuado en un destino como Maldivas.

Fuente: Viajeroscallejeros.com