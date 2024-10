Caballos sueltos en Frontera: La desidia de los gobernantes es causal de accidentes

"Si es un accidente, se puede evitar", nunca más certero el dicho popular. En la ciudad de Frontera, en el límite entre Santa Fe y Córdoba, Departamento Castellanos, la incapacidad de quienes tienen la obligación de cuidar la vida de quienes transitan por la Autovía de la Ruta Nacional 19 es un peligro latente para quienes transitan por la zona.

Pese a los accidentes que se suceden y los permanentes reclamos, las autoridades no hacen nada. En el día de la fecha nos comunicamos con las autoridades comunales de Frontera y las explicaciones fueron difusas y para nada convincentes, inclusive una persona que se identificó como "jefe de gobierno", nos manifestó que el problema es de larga data y culpó directamente a Vialidad Nacional, haciendo hincapié que es una ruta federal y por ende de responsabilidad de las autoridades nacionales, un verdadero y total disparate, un desconocimiento de lo que es la delegación juridiccional.

Este medio se comunicó con la delegación de "Los Pumas" y nos manifestaron que el problema es que la comuna deja caballos sueltos que en apariencia no tienen dueño, es decir no están identificados, en un predio cercano y sin las medidas de seguridad adecuadas para que los animales no se escapen y provoquen accidentes.

Ese mismo personal policial nos confirmó que en el último mes se registraron mas de una docena de accidentes y que nadie hace nada, que nadie quiere asumir la responsabilidad que le corresponde y que el peligro sigue latente al día de hoy pese a los siniestros ocurridos.

Hace unas semanas cuatro jóvenes rafaelinos que regresaban desde Córdoba tuvieron un accidente en horas de la noche y de milagro salieron ilesos.

Quiza sea el Senador departamental Alcides Calvo quien tenga que tomar cartas en el asunto o bien sea el Fiscal competente del MPA quien tenga que arbitrar los mecanismos judiciales para que alguien se digne a prevenir este tipo de siniestros que pueden tener consecuencias mucho más graves que las ocurridas hasta el día de la fecha.

Alguien no está cumpliendo con su trabajo, ya sean las autoridades de la comuna de Frontera, ya sea el Senador departamental, las autoridades de Vialidad Nacional y provincial o las de la policía de la provincia, pero alguien tiene que tomar el toro por las astas y actuar antes de que sea demasiado tarde.