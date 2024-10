“Lo respeto”: Guillermo Francos reculó tras su embestida contra Mauricio Macri

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos, reculó tras sus críticas al ex presidente y actual titular del PRO, Mauricio Macri, luego de un trascendido entre este último y los senadores nacionales que le responden, lo cual había generado molestia en el funcionario nacional, a tal punto que llegó a responderle. Sin embargo, Francos aprovechó una entrevista radial para afirmar que “respeta” la investidura de Macri y negar que haya habido un cruce entre ambos.

Si bien admitió que mantuvo en las últimas horas un intercambio por mensajes con Macri, Francos aseguró -en declaraciones a Radio Con Vos, que el expresidente no tiene diferencias profundas con el gobierno de Javier Milei. Asimismo, se refirió al vínculo con el fundador del PRO, que en las últimas horas deslizó un mensaje desde su entorno para la actual administración, reclamando que “no se dejan ayudar” y quejándose por las críticas contra su partido cada vez que no logran cumplir un objetivo.

“¿Para qué voy a seguir yendo a comer milanesas si después no se cumple nada?”, habría lanzado Macri, frustrado por los sucesivos incumplimientos de la parte que le toca por apoyar al Gobierno. Ante ello, en diálogo con Radio Continental, Francos despachó: “Tendrá algún nivel de molestia”, tras lo cual lanzó una declaración que se interpretó como un cruce más contundente: “Tiene que preguntarse cuánto se gasta y no si come milanesas o no”.

Por eso, este sábado, Francos manifestó: “A mí el presidente Macri me dijo que no había hecho ese comentario en esos términos, así que no quiero comentarlo. Intercambié mensajes, él me comentó que no había hecho ese comentario”. En esta línea, agregó: “Yo lo respeto al Presidente porque él ha sido muy claro respetando la línea del Gobierno. Por ahí tiene diferencias respecto a la gestión, que son temas normales, pero en cuanto al rumbo del gobierno el PRO ha acompañado muchísimo”.

Tras el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, en el oficialismo saben que tanto el peronismo como la UCR y el bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto, Encuentro Federal, pidieron una sesión especial para insistir con la iniciativa, por lo que La Libertad Avanza deberá volver a juntar el apoyo de los 87 “héroes” que frenaron la reforma jubilatoria el mes pasado. Es ahí que todos los caminos conducen a la disyuntiva sobre qué hará el PRO liderado por Macri.

Con información de www.elintransigente.com