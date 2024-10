Santa Fe. Caso Meza: la familia se manifiesta frente a Tribunales en rechazo a las salidas transitorias del asesino

Nicolás Meza tenía 11 años cuando el 26 de julio de 2011 murió acribillado en Alto Verde, faltaba un día para su cumpleaños. Nicolás estaba juntando leña cuando irrumpió una persecución: cuatro hombres a bordo de un auto perseguían a otro sujeto, que tras cruzarse con Nicolás y sin mediar palabra ejecutó al niño con un disparo en la nuca.



El criminal fue identificado como Diego González, que luego de permanecer prófugo fue capturado y hasta ahora permanece entre las rejas. Trece años más tarde, la familia de Nicolás recibió una notificación a través de la cual le informaron que González pidió un permiso de salidas transitorias.

"Ya la pidió hace dos años y no se la dieron porque yo me opuse y me voy a seguir oponiendo toda la vida”, dijo la mamá de Nicolás desde el móvil de AIRE, mientras se manifestaba frente a Tribunales junto a otros familiares.

Fuente: Aires Digital